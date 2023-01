12 meses, 12 regiões. Chef João Rodrigues vai ter restaurante itinerante

Para amargor de muitos, João Rodrigues deixou o Feitoria em maio de 2022. Mas o chef português premiado com estrelas Michelin não parou, pôs mãos à obra e acaba de lançar o seu mais recente projeto: um restaurante itinerante que o levará a percorrer 12 regiões do nosso país, uma por mês, em 2023, a que chamou Residência.



O grande fator diferenciador? O chef vai ocupar locais sui generis, cozinhando menus focados na região e nos seus produtores, em sítios tão improváveis como fortes, faróis, castelos, usando fornos comunitários, casas ou tabernas. Tudo está a valer nesta aventura gastronómica. "Mais do que jantares ou almoços, o Residência quer respeitar a natureza, não só à mesa, mas nos percursos dos visitantes, que num mês em Trás-os-Montes terão neve, e mais tarde, no Minho, terão colinas verdejantes", lê-se no comunicado à imprensa enviado pela agência Apartamento. O chef "quer dar a conhecer a diversidade natural e cultural do nosso país, recorrendo a práticas e tradições por vezes esquecidas. A cada paragem, a intenção é envolver as freguesias, as suas festas e rituais, miradouros e parques naturais, as receitas tradicionais, residenciais e hotéis."

Casa do Pedro, em Trás-os-Montes Foto: DR

Para já, sabemos que a primeira paragem será nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, em Boticas, Trás-os-Montes, e o chef vai ocupar a Casa do Pedro, uma casa familiar de produtores de hortaliças, porco bísaro e carne Barrosã. Nos dias 20 e 21, João Rodrigues irá cozinhar um menu degustação de 7 pratos com recurso a ingredientes como trutas, porco bísaro, carne barrosã, batata, couves, fumeiro, mel (custa €80, pairing incluído), e a 22 a estadia termina com um almoço, um cozido típico da zona, com Vítor Adão como chef convidado (€45). Tudo sobre a iniciativa, aqui.