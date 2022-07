Casa Reia. O bar de praia onde se come mesmo bem. E ainda nos divertimos.

Só na cozinha da Casa Reia estão mais de 30 cozinheiros, liderados por três grandes chefs: Udi Barkan, um israelita de sorriso largo, seduzido por Portugal e com uma paixão por tudo o que são vegetais; o brasileiro Dário Costa, conhecido no Brasil como o "talhante do mar" pela sua destreza no uso do fogo e confeção de peixes e mariscos; e pelo também brasileiro Pedro Lima, mão direita (e esquerda) de Dário.



Quase tudo o que é do mar chega-lhes da banca Ana Rosa, no Mercado da Ribeira, em Lisboa, ou do Mercado do Livramento, em Setúbal, ao passo que a fruta, os vegetais e as ervas aromáticas são maioritariamente cultivados na região do Oeste e Alto Alentejo pela Wisdom Valley. É nestes produtos locais, sazonais e frescos, que os três pegam para elaborar uma ementa feita de sabedoria e de imaginação − como não se encontra noutro restaurante por aqui plantado à beira-mar.

Chefs Casa Reia Foto: Renato de Val

Até porque a Casa Reia não é um típico restaurante de praia, de ambiciona ser um Beach Club onde música e ambiente se conjugam com a gastronomia para oferecer uma experiência inesquecível. Know how não lhe falta, pois resulta de uma parceria entre Sacha Gielbaum, do antigo Yamba na Caparica, considerado um dos 10 melhores beach clubs do mundo pela Condé Nast Traveller, e Emil Stefkov, do The Group NYC, com cinco restaurantes em Nova Iorque. Temos uma decoração boho chic, em tons terra, e acompanha-nos sempre uma banda sonora de músicas do mundo – muitas vezes ao vivo – a ritmar a refeição. Por vezes, mais ao fim de semana, os rituais convidam o público a participar, dançando ou tocando em tambores tribais numa pequena extravagância holística. Todo um espetáculo.

Tártaro de atum, envolto em gema de ovo com batatas fritas fumadas Foto: Renato de Val

Claro que nem tudo é perfeito, e não faz qualquer sentido, por exemplo, alguns empregados não saberem falar português. Na nossa experiência, no entanto, o serviço decorreu sempre de forma cordial e profissional, a acompanhar o que saía da cozinha − que nunca se perdeu na tradução. Começámos por um sashimi de robalo e maçã verde, com um molho muito suave, e por um tártaro de atum, envolto em gema de ovo e acompanhado por batatas, fritas e fumadas. O fumado é uma das imagens de marca, e sentimo-lo também num surpreendente arroz do mar (chama-se de marisco, mas tem camarões e polvo…) ou nas cenouras grelhadas com labneh e pistácios. Tudo ótimo.

Sashimi de robalo e maçã verde Foto: Renato de Val

Do grelhador Josper veio ainda um pregado ultra fresco e enorme. Custa 80 euros, mas não é caso para se assustar, porque é facilmente partilhado por quatro pessoas. Mais um par de pratos (que rondam os 16−19 euros, com exceção do arroz que são 26 euros) e temos uma refeição. Da ementa consta ainda um entrecôte, seguramente saboroso, mas do qual nem chegámos perto. Talvez daqui por uns meses, quando o frio se começar a sentir. O que chegou foi o "Peixe do Dia", um cantaril muito bem frito e acompanhado de muito limão. "Geralmente preferimos grelhar", explicou-nos o chef Dário, "mas neste caso sentimos que precisava de ganhar um sabor mais forte, e por isso optamos pela fritura." Ainda bem, pois estava realmente suculento e, desta vez, para partilhar com os dedos...de lamber e chorar por mais. Só por gula (e curiosidade) ainda pedimos uma espécie de cheesecake, fumado também, com frutos secos, poejo e Sumac, uma especiaria típica da gastronomia do norte de áfrica e médio oriente. Era por gula, mas desapareceu num ápice…

Pregado grelhado Foto: Renato de Val

Sabemos como o luxo tem uma definição muito pessoal. Para alguns será um GMT da Patek, em ouro rosa, e para outros passar algumas horas a brincar com os filhos. Mas não temos qualquer dúvida de que uns e outros concordariam como é um luxo ter a Casa Reia aqui tão perto, e saborear uma das melhores experiências gastronómicas que este país tem para oferecer com um pé na areia. É verdade que não será o restaurante de praia mais barato, mas a qualidade tem um preço que vale a pena pagar.