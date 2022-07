Salada de verão para refrescar os dias quentes

Salada de cavala para 4 pessoas

O Livro do Peixe da autora Teresa Cameira contém receitas apenas com peixe português Foto: D.R

- 8 filetes de cavala- 150 gramas massa pevide ou couscous- Meia cebola roxa- 100 gramas tomate cereja- 1 limão- 250 gramas legumes verdes em pedaços, dependendo da época do ano (brócolos, courgette, couve-galega)- 25 gramas salsa picada (cerca de uma mão-cheia)- q.b. azeite- q.b. sal- q.b. pimenta preta1. Coza a massa de acordo com as instruções do fabricante. Depois de cozida, escorra bem, tempere com sal e pimenta preta, acrescente a raspa e sumo do limão, uma parte da salsa picada e envolva com cuidado. Reserve.2. Corte os legumes que vai usar em pedaços; aqueça uma frigideira bem larga e, quando quente, coloque os legumes para os marcar. Quando marcados de ambos os lados, acrescente um fio de azeite e mexa bem. Reserve.3. Na mesma frigideira, coloque o tomate inteiro e deixe que ganhe cor sem mexer muito; junte um fio de azeite, envolva bem e retire do lume.4. Tempere os filetes de cavala com sal. Grelhe-os num fio de azeite cerca de dois a três minutos de cada lado (dependerá sempre do tamanho e altura dos filetes). Deixe arrefecer ligeiramente e lasque com cuidado sem desfazer em demasia o peixe.5. Num prato largo e fundo, envolva com cuidado a massa, os legumes, o tomate, o peixe lascado e metade da salsa. Termine com a restante salsa e quartos de limão.