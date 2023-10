Beerfest. A festa da cerveja que acontece no Mercado de Algés

Outubro é sinónimo de Beerfest, um festival de cerveja de origem alemã, celebrado um pouco por todo o mundo e em Portugal não é exceção. Em Lisboa, no popular Mercado de Algés, a 2ª edição do Beerfest está de regresso nos próximos dias, de 4 a 8 de outubro, com uma programação digna de divertimento garantido - música ao vivo, cerveja, gastronomia, trajes e jogos típicos da cultura germânica.

No que toca à gastronomia e para deixar àgua na boca, não irá faltar iguarias tipicamente alemãs como pernil com chucrute e batata assada, salsicha alemã com salada de batata, frango cervejeiro com puré, e outros verdadeiramente clássicos como o flammkuchen, o käsespätzle e o bretzel. Neste festival vamos poder encontrar também opções vegetarianas e vegan, e para as pessoas que são amantes de doces, podem deliciar-se com Lebkuchen (bolacha coração) ou maçã do amor.

A par do foco na comida e, claro, na cerveja, o festival terá concertos para todos os gostos. O palco será ocupado pela Uzápressão, uma banda composta por elementos de uma das mais talentosas bandas de covers nacionais, os XPTO, e irão tocar várias vezes ao dia, grandes sucessos da música nacional e internacional.

E como manda a tradição, o festival será todo decorado ao estilo Oktoberfest – será possível provar as especiarias germânicas a partir do 12h à disposição do próprio festival. A partir das 17h, "Uzápressão" encarregam-se da animação da festa, enquanto jogos típicos do Oktoberfest estarão a decorrer - como o "Aguenta a Caneca", o "Funky Chicken Dance", o "Acerta na Garrafa" ou os "Brindes Dal Gibeira", tudo isto ao sabor da Super Bock, cerveja oficial do evento. Com entrada livre para os cinco dias de festival, de quarta-feira a domingo das 12h às 2h, excepto quinta-feira e domingo, que encerra à meia-noite.