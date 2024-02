Onde comprar um apartamento com criptomoeda? Em Marvila

Para quem tem criptomoeda escondida debaixo de um colchão virtual, chegou uma boa oportunidade de investimento: está a acabar de construído um prédio residencial, em Marvila, com oito apartamentos, que poderão ser comprados com criptomoeda. O novo projeto chama-se Atelier e vai disponibilizar apartamentos em estilo loft, com muita luz natural e jardins privados em quatro dos apartamentos – no rés-do-chão e primeiro andar. O edifício estará concluído em maio e resulta da remodelação do antigo estúdio criativo do artista português Tomaz Hipólito.

O novo prédio residencial tem fachada de dupla camada, em vidro e malha Foto: DR

O prédio tem uma arquitetura moderna, que se enquadra no ambiente urbano de armazéns e indústria, típico de Marvila. Conta com uma fachada de dupla camada, em vidro e malha, bem como um estacionamento subterrâneo com lugar para 12 carros. No interior, os apartamentos têm até quatro assoalhadas, com uma grande sala de estar em estilo loft, e uma cozinha bem iluminada que recebe luz solar de ambos os lados. O rés-do-chão e o primeiro andar diferenciam-se dos pisos superiores por terem uma varanda generosa na fachada principal, com acesso à casa, e um jardim privado de 100 m2 nas traseiras do prédio, para cada um dos apartamentos. As paredes em torns orgânicos, as grandes janelas e os soalhos de madeira contribuem para uma sensação de conforto e tranquilidade. Para além disso, o edifício vai ser totalmente ecológico, com certificação energética de B+.

A cozinha e a sala constituem um área loft com luz natural em ambas as frentes Foto: DR

Em comunicado, Stanislas Maistre, CEO do LFV des Vosges, promotor do Atelier, dá a sua opinião sobre o empreendimento e o bairro onde se enquadra: "Marvila conjuga de forma inigualável a sua tradição industrial com a arte, o design e a cultura neste canto da capital de Portugal e, agora, ao ter recebido de braços abertos o Atelier, vai poder juntar mais um elemento, a tecnologia, integrando a criptomoeda na sua constituição."

Os apartamentos do primeiro andar e rés-do-chão têm jardins privados Foto: DR

Preterido desde sempre por causa do seu ambiente industrial, o bairro de Marvila tem vindo a reinventar-se nos últimos anos, acolhendo associações culturais, galerias de arte, cafés e mercados de segunda mão e artesanato, transformando-se numa área de residência perfeita para famílias, jovens casais e pessoas que valorizam o cosmopolitismo, mas também a qualidade de vida.