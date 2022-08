Vinhos para fechar agosto em beleza

Colinas do Avesso 2016 – MV 16 a 20

A mais recente novidade da Quinta da Lixa que apostou numa "private collection" de três garrafas, todas monocasta Avesso, mas cada uma com caraterísticas diferentes. Este branco é produzido com uma mistura de cinco colheitas de 2016 a 2020, todas em igual proporção. As duas garrafas que concluem a coleção privada, são a "maceração" e a "single vineyard", feitas, respetivamente, com maceração pelicular e de uma parcela de vinha em solos de granito e xisto. €27

Colinas do Avesso 2016 – MV 16 a 20 Foto: D.R

MC Colheita Branco 2019

Um branco da casa Manuel Correia feito a partir das castas Malvasia Fina, Viosinho, Gouveio, Cercial e Moscatel Galego. As uvas foram sujeitas a desengace total seguido de uma ligeira prensagem. A fermentação ocorreu em cubas de inox com controlo de temperatura. Estagiou seis meses em cubas de inox. Os responsáveis sugerem que este vinho seja servido a uma temperatura entre os oito e dez graus. €6,50

MC Colheita Branco 2019 Foto: D.R

Lajido Fine Old Reserve 2007

Um branco licoroso da cooperativa Pico Wines fundada em 1949, que tem vindo a recuperar as castas nobres, com enologia de Bernardo Cabral feito exclusivamente da casta Verdelho. A extração suave do mosto com prensagem pneumática antecedeu a vinificação a temperaturas controladas. A interrupção da fermentação alcoólica foi feita com adição de aguardente vínica. Esteve doze anos em cascos de carvalho americano. €25

Lajido Fine Old Reserve 2007 Foto: D.R

Adega Mãe Roseblend 2020

Um rosado entrada de gama da casa no Oeste com uma comunicação mais jovem, a apontar para o que pode ser uma primeira experiência de consumo. No rótulo, além de informações gerais, também sugere três harmonizações. Com enologia de Diogo Lopes e consultadoria de Anselmo Mendes, o vinho é feito com as castas tintas Touriga Nacional (61%) e Aragonez (39%). As uvas foram desengaçadas e prensadas ligeiramente, antes da decantação a frio seguida de fermentação em cubas de inox. €3

Adega Mãe Roseblend 2020 Foto: D.R

Casa de Santar Oito Parcelas

Um tinto selecionado de oito vinhas e seis castas diferentes: das parcelas Major, Vinha dos Amores, Rachadouro, Alminhas, Alto dos Amores, Matinha, Alagoa e Casal Sancho saíram as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaen, Alfrocheiro, Alicante Bouschet e Tinto Cão. A enologia é de Osvaldo Amado que o vinificou com maceração pelicular prolongada e suave. Estagiou 24 meses em barricas de carvalho francês e 60 meses em garrafa. €70

Casa de Santar Oito Parcelas Foto: D.R

Monte dos Cardeais Reserva 2019

Da casa Costa Boal a Sul, da Herdade dos Cardeais, um tinto com as castas Alicante Bouschet e Syrah com enologia de Paulo Nunes. A colheita foi manual em caixas de vinte quilos, a maceração pré-fermentativa de 48 horas e a fermentação a temperatura controlada. Envelheceu em barricas de carvalho francês de 225, 400 e 500 litros durante 16 meses. €12