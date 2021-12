Bacalhau confitado e pêra bêbeda. Duas receitas à volta do vinagre, por Henrique Sá Pessoa

Na culinária portuguesa, o vinagre é conhecido por dois motivos: ótimo tempero de saladas e um bom desinfetante natural, sendo muito usado na limpeza lá de casa. E foi precisamente para contrariar essa ideia pré-definida, e a propósito do lançamento do novo site com loja online, que a Cristal desafiou o chef Henrique Sá Pessoa a criar receitas com vinagre.

Na linha Gourmet, umas das três da marca, sabores diversos e curiosos é o que não faltam. Para quem prefere o vinagre mais clássico, pode apostar no balsâmico de modena, no de vinho branco, no tinto ou no de sidra de maçã. Mas se quiser aventurar-se um pouco, aconselhamo-lo a provar o de frutos vermelhos, o de figo ou o de marmelos.

Linha Gourmet da Cristal Foto: Francisco Branquinho

Ficou curioso? Então tem de experimentar estas receitas.



Lombo de bacalhau confitado com puré de grão e tomate seco (6 pessoas)

Lombo de Bacalhau Confitado com puré de grão e tomate seco Foto: Francisco Branquinho

Para o bacalhau confitado:

- 6 lombos de bacalhau

- Azeite q.b

- 1 folha de louro

- 1 dente de alho

Confeção:

- Começar por arranjar o bacalhau, retirando as espinhas. Depois aquecer o azeite até 70ºC com o louro e o alho. Colocar o bacalhau no azeite e confitar durante 6/7 minutos até o bacalhau lascar.



Para o puré de grão:

- 130g de grão seco

- 100g de cenoura

- 100g de cebola

- 1 folha de louro

- sal q.b

Confeção:

1. Demolhar o grão no triplo da água durante 12 horas;

2. Cozer o grão, água abundante com os arómaticos durante 1 hora. Reservar parte do grão para o vinagrete de grão;

3. Triturar o grão numa Thermomix, sem os aromáticos. adicionar a água de cozedura até obter uma consistência cremosa.



Para o vinagrete de grão:

- 180g de grão cozido

- 50g de cebola roxa picada

- 30ml de vinagre de vinho branco

- 10g de coentros picados

- azeite q.b

- sal q.b



Confeção:

- Envolver o grão cozido com a cebola roxa e um pouco de azeite. Temperar com vinagre e sal; Antes de servir, envolver os coentros picados.



Para o vinagrete de Anchovas:

- 4 filetes de anchova

- 1 alho

- 5g de mostarda Dijon

- 10g de coentros picados

- 150ml de azeite

- 30ml de vinagre de vinho branco

- sal q.b



Confeção:

1. Num copo alto com auxílio de uma varinha mágica, triturar o alho, a mostarda, os coentros, os filete de anchovas e o vinagre até formar uma pasta;

2. Adicionar o azeite em fio até montar.



Para o tomate confitado:

- 3 tomates

- 1 ramos de tomilho

- 1 dente de alho

- azeite q.b

- sal q.b

- açúcar q.b

- pimenta q.b

Confeção:

1. Fazer um pequeno corte em cruz na base do tomate. Escaldar os tomates em água a ferver durante 30 segundos e arrefecer em água e gelo;

2. Retirar a pelo do tomate, cortar em quartos e remover as grainhas;

3. Colocar as pétalas de tomate num tabuleiro e temperar com o tomilho, sal, pimenta, o alho laminado e um fio de azeite;

4. Levar ao forno a 120ºC durante 2 horas. Virar o tomate a meio da cozedura;

5. Remover os aromáticos antes de servir.



Pêra bêbeda, arroz doce e gelado de figo seco (6 pessoas)

Pêra bêbeda, arroz doce e gelado de figo seco Foto: Francisco Branquinho

Para a pêra bêbeda:

- 150g de açucar

- 400ml de vinho tinto

- 1 zeste de limão

- 1 canela em pau

- 1 estrela de Anis

- 6 Pêra Rocha

- 300ml de vinho do porto



Confeção:

1. Ferver o açúcar, o vinho tinto, a zeste de limão, o pau de canela e a estrela-de-anis;

2. Adicionar as pêras previamente descascadas e cozer durante 30 minutos rodando-as ocasionalmente;

3. Assim que estiverem cozidas, retirar as pêras da calda e arrefecer;

4. À calda, adicionar o vinho do Porto e reduzir até a consistência de xarope;

5. Remover o caroço das Pêras com auxílio de uma colher e glaciar com o xarope antes de servir.



Para o arroz-doce:

- 130g de arroz carolino

- 700ml de leite

- 300ml de natas

- 4 gemas de ovo

- 120g de açúcar

- sal

- 1 casca de limão

- 3 cardamomo

- 2 canela



Confeção:

1. Ferver o arroz, o leite, as natas, a casca de limão, sal, cardamomo e a canela. Cozer o arroz em lume brando mexendo com frequência de modo a libertar a goma do arroz;

2. Quando cozido, retirar do lume e remover o cardamomo, a canela e o limão. Envolver o açúcar e a gema de ovo ao arroz durante 2 minutos.

Para o gelado de figo seco e vinagre balsâmico:

- 400ml de leite

- 10g de leite em pó

- 70g de açúcar

- 100g de gema de ovo

- 100g de ice cream stabilizer

- 50g de natas

- 300g de puré de figo seco

- 30g de vinagre balsâmico



Confeção:

1. Ferver, o leite, as natas e o leite em pó:

2. À parte bater as gemas de ovo com o açúcar e o estabilizante;

3. Temperar as gemas de ovo com o leite quente e levar a lume. Cozer até 82ºC e coar o aparelho;

4. Envolver o puré de figo e o vinagre balsâmico;

5. Colocar no recipiente e levar ao congelador, mexendo a cada 30 minutos durante 3 horas de modo a não formar cristais de gelo.