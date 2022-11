E se existisse um gadget que preservasse o vinho aberto durante anos?

Quantas vezes abrimos garrafas de vinho em perfeitas condições apenas para deitá-las fora sem as terminar, porque o sabor perdeu-se passado alguns dias? Um grande desperdício, diriam os amantes de vinho, mas é isso que acontece, principalmente quando não se tem "parceiro de bebida". E é aqui que a tecnologia e os gadgets entram a nosso favor.

Trata-se de um sistema, de nome Coravin, criado por Greg Lambrecht, que permite servir o vinho sem nunca tirar a rolha, preservando-o por meses adiante, até anos. Conseguimos "prová-lo durante o seu estágio, para avaliar a evolução e a preservação ao longo do tempo, sem perda de qualidade" e sabor, explica Paulo Cunha, diretor geral da Heritage Wines, representante e distribuidora da marca em Portugal, em comunicado.

Timeless Six+ Premium Set, €499 Foto: Coravin

Como funciona?

O sistema Coravin "abre" o vinho através de um agulha fina e oca que é introduzida na rolha de cortiça sem a danificar. Depois, a garrafa é pressurizada com Árgon puro, um gás inerte que faz com que o líquido saia pela agulha, substituindo o espaço que este ocupava sem deixar entrar oxigénio e de modo a que o vinho mantenha o sabor ao longo do tempo. Uma vez retirado o sistema, a rolha retoma a forma original, como por magia.

Existem opções para todas as carteiras e diferentes acessórios. As tampas de silicone autovedante, por exemplo, preservam as bebidas até três meses depois de abertas. Substituem a rosca de cortiça original e aguentam até cinquenta inserções da agulha. Para a época festiva, a marca tem também uma edição especial e exclusiva de Natal - o Timeless Six+ Premium Set, em tons carvão (€499).



Timeless Six+ Premium Set, €499 Foto: Coravin

Uma sugestão mais simpática em termos de valor é ainda o Pivot+ Premium Bundle, que consiste na remoção da rolha e na introdução de gás, sendo que a durabilidade da garrafa vai até um mês após a abertura, mediante a colocação de um stopper, um substituto da tampa original (€239,99).