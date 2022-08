De viagem? Não se esqueça destes gadgets

Leica Q2 Reporter



Perfeita para viagens radicais, esta câmera resiste a movimentos bruscos e solavancos. Com apenas 700g, é envolvida em tecido Kevlar, resistente a temperaturas extremas, poeira e água. Tem também resolução de imagem e vídeo 4K, com uma lente fixa de zoom digital e foco automático.

Leica Q2 Reporter, €6,099 Foto: Leica Store

Tile Pro

Este localizador resistente à água é compatível não só com dispositivos iOS como Android. Pode ser pendurado em chaves, carteiras e mochilas, e rastreia os objetos até 120 metros de distância.

Tile Pro, cerca de €35,5 Foto: Tile

Instax Mini Evo



Este modelo da Fujifilm é inspirado nos anos 70 e traz os recursos digitais para o formato instantâneo. É possível ver a fotografia no ecrã antes de imprimir, usar a função selfie e imprimir imagens do smartphone apenas com uma aplicação.

Instax Mini Evo, €149 Foto: Instax

Analogue Pocket



Este remake não official do Game Boy, permite levar no bolso quase três mil jogos da Nintendo. O ecrã LCD tem uma resolução dez vezes mais nítida que a consola original, e tem agora um acabamento mate.

Analogue Pocket, €219 Foto: Analogue

Insta360 One RS



Esta câmara da marca chinesa Insta360 oferece uma variedade de lentes, de 4K a 360 graus. Resistente à água, é perfeita para aventuras radicais, com estabilização total para a melhor captação possível.

Insta360 One RS, €639,99 Foto: Insta360

DJI Mini 3 Pro

Com um peso de apenas 249g, este drone possui uma bateria com longevidade de 34 minutos. Não só grava em 4K, como capta imagens de 48MP. As suas reduzidas dimensões permitem que seja transportado no bolso do casaco.