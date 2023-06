Refrigeradores de champanhe em 3D. Será este o novo barómetro luxo nesta indústria?

E se pudesse levar o seu champanhe favorito para onde quisesse mantendo a sua frescura? Foi exatamente nisso que a Veuve Clicquot pensou quando criou o Ice Jacket em 2004, um estojo funcional que mantem a bebida fresca e pronta a servir quer esteja a bordo de um iate ou no conforto da casa. Quase duas décadas depois, a maison de champanhe, fundada em 1772, reinventou os seus clássicos elevando-os ao patamar seguinte.

A nova edição limitada, integrante da coleção The Icons, foi criada em colaboração com os alunos da London Central Saint Martins, futuros nomes no mundo da Moda e design. Atendendo às necessidades atuais, e mantendo a qualidade como critério máximo, surge assim um refrigerador prático e mais amigo do ambiente, produzido num tecido isotérmico, proveniente de plástico 100% reciclado, e com recurso a uma técnica de tricotagem 3D. Trata-se de uma versão mais leve em 20%, comparando com as anteriores, e menos poluente graças à redução da produção de resíduos durante o fabrico em 30%.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Veuve Clicquot Official (@veuveclicquot)

O gadget, descrito como uma fusão de alta-costura, design e high tech, existe em duas cores – o amarelo icónico pelo qual a marca ficou conhecida, e um rosa suave – e conta ainda com uma etiqueta em algodão texturizado totalmente personalizável, tornando-se o presente ideal para os amantes deste líquido dourado. Até à data, já testemunhou dez edições diferentes, a mais recente com a marca de casacos impermeáveis K-Way, em 2021.

A coleção The Icons celebra o 250º aniversário da Veuve Clicquot, cujas rédeas foram tomadas por Barbe Clicquot Ponsardin em 1805, após o seu marido e herdeiro da marca, François Clicquot - filho do fundador Philipe Clicquot -, ter falecido, deixando-a viúva aos 27 anos. O Ice Jacket está disponível em exclusivo no supermercado El Corte Inglès (€69,99.)