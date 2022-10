Máquina de barbear que também esfolia? É gadget do momento

Para alguns homens, uma barba bem cuidada é como um bom fato. Traz uma sensação de bem-estar e confiança redobrada. Mas, para outros, aparar a barba do dia anterior é um passo sagrado na rotina diária, mesmo que não seja a mais prazerosa ou agradável das tarefas, sobretudo para quem tem a pele sensível.



Felizmente, a tecnologia está do nosso lado, com a chegada da nova máquina de barbear da Gillette Labs (categoria premium da marca Gillette focada em tecnologia de ponta), a primeira com uma barra exfoliante integrada. Trata-se de um verdadeiro produto "dois em um", que alia a exfoliação ao barbear de um modo prático e eficaz. Antes da lâmina (são cinco na realidade) entrar em contacto com a pele, a barra remove a sujidade acumulada na mesma, garantido um passagem suave e sem atrito.

Nova máquina de barbear com barra exfoliante Foto: D.R

A par destas características, a lâmina foi desenhada com um cabo metálico que tem uma garantia vitalícia, e uma base de metal com suporte magnético, de modo a manter a máquina na posição vertical, evitando que esta apanhe água. De tão ergonómica e elegante, esta máquina nem parece um gadget, mas um objeto decorativo que fica bem em qualquer casa de banho. Com esta novidade, a marca apresenta ainda uma linha de cuidados para a pele, ideal para um barbear rápido e de "uma só passagem", livre de álcool, parabenos ou sulfatos, todos esses elementos que já se tornaram indesejados nas rotinas de beleza também dos homens.