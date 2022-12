Vinhos que aproximam familiares e amigos

JPR Duorum

Da casa João Portugal Ramos, com enologia de José Maria Soares Franco, um tinto clássico feito a partir das castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz. As uvas foram selecionadas, desengaçadas, esmagadas e conduzidas para lagares de inox e, posteriormente, fermentadas em cubas de inox. Estágio em barricas de 225 e 300 litros de carvalho francês durante 12 meses. €24,99 (caixa com duas garrafas)

JPR Duorum Foto: D.R

Taylor’s Golden Age

Três séculos de tradição familiar que começou com a fundação da Taylor Fladgate & Yeatman em 1692. Um Porto feito a partir de vinhos raros envelhecidos em cascos de carvalho durante cinco décadas especialmente selecionados pelos mestres tanoeiros da casa. Este Tawny 50 anos provém das sub-regiões mais a Este do Vale do Douro. Uma edição especial de colecionador lançada em quantidades limitadas. €250

Taylor’s Golden Age Foto: D.R

Torre de Palma Reserva da Família 2018

Com enologia de Duarte de Deus, este branco produzido na herdade junto ao Torre de Palma Wine Hotel em Monforte, é feito com as castas Arinto, Alvarinho e Antão Vaz. As uvas foram selecionadas e armazenadas em câmara de frio durante 24 horas. Fermentou em barricas novas de carvalho francês e, posteriormente, estagiou nos mesmos recipientes durante nove meses. €95

Torre de Palma Reserva da Família 2018 Foto: D.R

Herdade da Lisboa Alvarinho 2020

A casa da família Cardoso lançou este branco proveniente de um único hectare de vinha no Alentejo com maior volume de xisto e neblinas matinais mais prolongadas. Seleção manual das uvas, desengace e leve esmagamento. Feito com maceração pelicular, este monocasta Alvarinho fermentou em barricas de carvalho francês de 500 litros e estagiou durante mais seis meses sobre as borras finas. €65 (caixa com duas garrafas)

Herdade da Lisboa Alvarinho 2020 Foto: D.R

Herdade das Servas Petit Verdot 2017

O produtor Luís Serrano Mira lançou este tinto monovarietal Petit Verdot, produzido em Estremoz, com uma seleção das uvas em mesa de escolha, seguida de maceração a frio e fermentação em lagares de mármore com controlo de temperatura e pisa. O vinho estagiou durante 12 meses em barricas de carvalho francês e, após o engarrafamento, repousou em garrafa durante 24 meses. Os responsáveis apontam para uma longevidade esperada entre os 20 e os 30 anos. €17,50

Herdade das Servas Petit Verdot 2017 Foto: D.R

Adega Mãe Terroir Branco 2017

Um topo de gama da casa de Torres Vedras com uma mistura das castas Arinto e Viosinho em plena Quinta da Archeira onde se encontra a adega. O enólogo Diogo Lopes destaca a elegância, frescura e salinidade, tudo num conjunto bem integrado em barrica. Este vinho, lançado pela quarta vez (saiu em 2013, 2014 e 2016), fermenta e estagia em barricas de carvalho francês durante 12 meses. €50