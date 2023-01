O frigorífico que percebe mais de vinhos do que nós

Normalmente, "o que acontece em Vegas, fica em Vegas", mas não quando a cidade do pecado recebe a maior feira mundial de tecnologia. A CES reúne todos os grandes players do setor, pequenas marcas e start ups cheias de ideias que aqui vêm revelar as suas novidades. Até as marcas automóveis se tornaram numa presença obrigatória, agora que os carros se parecem cada vez mais com gadgets.

Ficámos assim a saber que a Honda acaba de criar uma marca de carros em parceria com Playstation, perdão a Sony, chamada Afeela. Que a condução autónoma já chegou aos carrinhos de bebé, ou que as televisões "sem fios" vão ser a próxima grande moda. Mas algumas das novidades mais espetaculares desta edição da CES foram direitinhas para a cozinha, e chegaram pela mão de uma nossa velha conhecida, a Samsung.

A maioria dos novos produtos surgiu com a chancela Bespoke, uma linha premium que oferece inúmeras opções de personalização. Foto: Samsung

A marca coreana aproveitou a CES para adicionar um pouco de inteligência artificial (IA) e sustentabilidade em quase todos os seus aparelhos, e anunciou inclusivamente uma máquina de lavar roupa capaz de limitar a emissão de microplásticos em 54%. Um avanço importantíssimo, uma vez que a lavagem (e a secagem) são das atividades que mais microplásticos libertam para os oceanos.

A Samsung desenvolveu este novo ciclo de lavagem "Redução de Microfibras" (que conta ainda com um filtro externo) em conjunto com a marca de roupa Patagónia e vai disponibilizá-lo em todas as máquinas compatíveis, através de uma atualização na rede. O próprio filtro, sendo externo, passará a estar disponível para outras máquinas da Samsung e de qualquer marca que o solicite.

A maioria destas inovações surgiu com a chancela Bespoke, uma linha premium que oferece inúmeras opções de personalização. Foi aqui que também surgiu o novo frigorífico Infinity Line, o tal que percebe mais de vinhos do que a maioria de nós. Este Infinity Line acrescenta uma cave de vinhos ao habitual binómio frigorífico+congelador. Uma cave com capacidade para 111 garrafas e até três zonas diferentes de temperatura, que podem ser definidas manualmente ou pela própria adega, recorrendo à inteligência artificial e à aplicação Smarthings. Nesse caso, a app lê o rótulo, identifica o vinho e sugere a temperatura a que deve ser guardado. Se essa zona ainda não existir, a própria cave trata de a criar, porque o frigorífico bem sabe que nem todos os tintos ou brancos se bebem à mesma temperatura − alguns tintos pedem um pouco mais de frio e alguns brancos um pouco menos.

O novo frigorífico Infinity Line acrescenta uma cave de vinhos com capacidade para 111 garrafas e até três zonas diferentes de temperatura. Foto: Samsung

A SmartThings é a aplicação chave da Samsung para todas as coisas inteligentes, e ao juntarmos frigorífico e adega abrimos novas opções, como a SmartThings Cooking, que oferece receitas com base naquilo que temos guardado no frigorífico, e a Sommelier, que consegue depois fazer o pairing entre as receitas e os melhores vinhos para as acompanhar. Ou vice-versa, sugerindo as melhores receitas para determinado vinho – no fundo, exatamente aquilo que faz um escanção num bom restaurante.

Para conseguir fazer esta ligação entre comida e vinho por IA, a Samsung precisa de ter acesso a uma base de dados muito extensa e detalhada, para conhecer cada vinho e as suas características ao pormenor. Precisa, no fundo, de ter acesso a um serviço como o da Vivino, embora a referência não seja assumida.

A gestão dos stocks, de receitas e referências pode ser feita facilmente através do ecrã tátil (com câmera) presente na porta do frigorífico. Foto: Samsung

A gestão dos stocks, de receitas e referências pode ser feita facilmente através do ecrã tátil (com câmera) presente na porta do frigorífico, ou através do Smartphone, para quem já possua um frigorífico Samsung conectado, mas sem ecrã. A cave pode ser adquirida à parte. Neste caso não precisa de ter um telefone Samsung, uma vez que as SmartThings são compatíveis com Android e iOS. Realmente fundamental é ter os "smartdomésticos" em casa, para poder desbloquear as funções.

"Quantos mais aparelhos conectados com a SmartThings existirem", explica-nos um responsável da Samsung, "mais interessante fica". E lembra-nos a propósito o forno IA Bespoke, também apresentado na CES. Com uma câmera e sensores internos capazes de reconhecer mais de 80 pratos, pode otimizar automaticamente as funções de preparação ou enviar alertas, caso a comida esteja a passar do ponto. A SmartThings Cooking oferece então guia passo a passo de toda a preparação, quase como se estivesse um chef a acompanhar o processo. A câmera, no interior do forno, permite inclusivamente transmitir o cozinhado em direto, para impressionar amigos nas redes sociais, ou ficar calmamente sentado no sofá a beber um copo do vinho tão bem recomendado pelo sommelier…