Estes earbuds cancelam o mundo

Certa vez, numa herdade no meio do barrocal algarvio, prestava atenção ao que duas amigas inglesas, debatiam, ao pequeno-almoço: "é insuportável estar aqui, no silêncio, não se ouve nada, não há barulhos, nem o mais pequeno ruído". O isolamento, a ausência de outras vozes humanas, causava-lhes estranheza tal ao ponto de se tornar impensável existir no meio daquela herdade algarvia. Que diriam essas mesmas amigas, hoje, se testassem a última tecnologia de cancelamento de ruído que se tem vindo a popularizar e a atualizar desde os anos 2000, e que hoje está de tal modo trabalhada que faz com que algumas pessoas sintam sintomas inéditos? Náuseas, tonturas, calafrios, sensação de "estar a cair" são alguns dos relatos dos mais sensíveis ao poder dos headphones ou earbuds que eliminam os sons exteriores para nos permitir ouvir apenas aquilo a que estamos conectados, seja uma playlist musical ou um podcast.

A bateria deste aparelho dura até seis horas. Foto: D.R

Ao testarmos os Bose QuietComfort Earbuds II, e embora sem sintomas negativos associados, sentimos uma espécie de cancelamento do mundo imediato. Numa redação com mais de 200 pessoas, posicionar estes earbuds nos ouvidos é igual à sensação de ter sido cortada a eletricidade, tal é a sua potência, e imediatamente olhamos em redor para verificar que isso, efetivamente, não aconteceu. Há um aspeto curioso sobre estes earburds, que têm uma tecnologia que permite que se ajustem a cada ouvido, de forma praticamente perfeita, para uma experiência de audição envolvente.

Há dois modos disponíveis neste gadget premium (por isso, custam €319): o primeiro que relatamos, que é o Modo Silencioso, e ainda o Modo Aware, que permite transparência suficiente para ouvir o que nos rodeia, quando é altura de prestar atenção. A bateria dura até seis horas, e a sensibilidade deles é tal que se um cair, a música suspende, e ao voltarmos a colocá-lo no ouvido a música restabelece automaticamente, sem necessidade de interação com a plataforma em que estão conectados.

Outro dos aspectos positivos é o facto de serem macios: o Bose Fit Kit inclui três pares de pontas de silicone macias e três pares de bandas de estabilidade para assegurar que os auscultadores são confortáveis e se mantêm no lugar. É, ainda, de assinalar a qualidade do som, graças ao aporte acústico esta nova variante de auscultadores gera graves profundos e um som incrível e realista, por muito alto ou suave que o utilizador os prefira ouvir, a qualquer momento. Conta, ainda, a capacidade que têm de se manter ligados ao Bluetooth por 9 metros: graças à tecnologia Bluetooth 5.1 mantêm-se conectados sem interferências dentro desta distância. Os auscultadores são ainda certificados por IPX4, garantindo que são resistentes ao suor e salpicos de água, um aspeto não menos importante que os restantes. Teste aprovado.