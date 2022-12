Três dias com os melhores vinhos de Lisboa e de Setúbal (sem esquecer os petiscos)

Está de regresso um dos eventos mais aguardados do ano, e não nos referimos a mercados de Natal. Trata-se da 6ª edição de Vinhos do Pátio em Lisboa, no Pátio da Galé, um verdadeiro parque de diversões para os amantes de enoturismo no qual estarão em destaque os melhores vinhos, novos e icónicos, das regiões de Lisboa e da península de Setúbal.

A 6ª edição do Vinhos do Pátio em Lisboa será no Pátio da Galé, de 9 a 11 de dezdembro. Foto: Vinhos no Pátio

O programa é diversificado. Durante três dias, olhares curiosos e paladares experientes terão à disposição mais de 200 referências nacionais, além participações gratuitas em workshops e masterclasses, entre outras atividades de interesse. Célia Lourenço e Manuel Moreira, provadores da Revista de Vinhos, serão os professores das aulas diárias, enquanto o chef Miguel Castro e Silva será o responsável por uma das duas zonas permanentes de restauração do certame.

O chef Miguel Castro e Silva será o responsável por uma das duas zonas permanentes de restauração do certame. Foto: Vinhos no Pátio

As masterclasses arrancam na sexta-feira (dia 9) às 17h30, meia hora depois do início do evento. A primeira é exclusiva aos profissionais da hotelaria e turismo, mas a segunda, às 20h, já será aberta ao público. Em "Lisboa, o nervo atlântico", descobrimos os diferentes fatores que contribuem para a frescura, boa acidez natural, mineralidade e potencial longevidade dos vinhos da região, tal como os solos e as brisas salgadas. No mesmo dia, há ainda o workshop "Lisboa e Setúbal, vinhos das areias e vinhos de calcário", às 19h.

O programa conta com diversas masterclasses e workshops gratuitos. Foto: Vinhos no Pátio

Sábado (dia 10), a diversão arranca depois do almoço, das 15h às 22h. A primeira masterclass, às 16h, é dedicada aos apreciadores de moscatel, fãs do equilíbrio delicado entre a doçura e a frescura desta variedade de uva. Já a segunda aula, de nome "Quando duas regiões casaram com o mundo", às 19h, irá abordar os vinhos obtidos a partir de castas ditas internacionais. No que toca a workshops neste dia, existem duas opções, mas recomendamos o "Vinhos para o Natal: Lisboa e Setúbal no sapatinho!" às 19h30, mesmo a tempo da quadra natalícia. Após longas horas a conhecer todos os detalhes surpreendentes do mundo dos vinhos, damos o sábado por encerrado com as melodias reconfortantes de jazz vintage e a atuação do coletivo 24 Robbers Swing Trio.

Durante três dias, olhares curiosos e paladares experientes terão à disposição mais de 200 referências nacionais. Foto: Vinhos no Pátio

O horário do Vinhos no Pátio muda ligeiramente no domingo (das 14h às 19h), mas prometemos que haverá tempo para tudo. A primeira masterclass, "Setúbal: o Castelão que é Periquita", às 15h, desafia-nos a comprovar a plasticidade de uma das grandes castas portuguesas, protagonista em Setúbal. De seguida, e para terminar, a "Caça ao Tesouro: as pérolas de Lisboa", às 17h30, demonstra como o mundo do enoturismo é mais vasto e original do que imaginamos, com a degustação de vinhos como os Malvasia de Colares, os Carcavelos, os Medieval de Ourém e até a Aguardente da Lourinhã.



Onde? Pátio da Galé, Lisboa. Quando? De 9 a 11 de dezembro. Horário variável. Bilhete: a entrada tem o custo de €5 por pessoa e inclui copo de provas. A inscrição nas masterclasses e workshops é gratuita, mas está sujeita ao número de lugares disponíveis.