Pequeno doce deleite

CASTRO, Atelier de pastéis de nata. Foto: Francisco Nogueira

Sentarmo-nos aqui a contemplar os trausentes enquanto trincamos um exemplar deste doce português e bebericamos a tão adorada bica, representa, para quem sabe que a vida está nos detalhes, um daqueles prazeres inéditos. Também é nos detalhes que Rui Sanches, CEO da Plateform e mentor desta ideia, acredita. O nome é uma homenagem ao apelido da sua família materna:

"O meu avô viveu toda a vida no

Bairro Alto e trabalhou na reabilitação de edifícios no centro histórico.

Por isso, há aqui uma certa homenagem" diz, em comunicado de imprensa. Além de o CASTRO já existir no Porto, agora também morada fixa no Chiado e até já podemos ver o fabrico dos pastéis ao vivo, através da cozinha de portadas vidradas que há no interior do atelier CASTRO, que mostra a sua linha de montagem e confeção.

CASTRO, Atelier de pastéis de nata. Foto: Francisco Nogueira





chef pasteleiro Da

niel Seixas, que criou uma versão mais sofisticada da receita tradicional, feito com massa fina e mais cremosidade, já que o recheio é maturado 24h.

"Preparada com os

melhores ingredientes e uma técnica aprimorada, queríamos um pastel

perfeito, pouco doce, e que fosse uma imagem de marca: quando viaja-





Onde? R. Garrett 38, Lisboa Quando? Todos os dias, das 9h às 21h. @castropasteisdenata mos, toda a gente conhece o pastel de nata", diz. Seja acompanhado com um café, um chá, um copo de vinho do Porto ou até uma ginjinha, não esqueça da "regra": coma-o em três dentadas.

Subir a famosa, no Chiado, exige esforço físico até para os mais valentes. Lá em cima, a vista do largo Camões para o rio, ali para quem espreita da rua do Alecrim, é a recompensa. Ou será que a recompensa passou a estar a meio da subida? É que agora o número 38 tem novos residentes: aquela que foi muitos anos a morada da casa de chás e cafés Pereira (e que antes foi a Perfumaria Primavera) passou a ser a morada do atelier deAveludado e estaladiço, sem resquícios de manteiga e frituras, este pastel de nata é uma receita do