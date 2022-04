Fogo. O restaurante e bar que resgata as técnicas tradicionais portuguesas

Com anos preciosos de experiência, o chef Alexandre Silva, a mente por trás de um espaço no Time Out Market e do refinado LOCO - que lhe valeu uma estrela Michelin, entre outros prémios - assumiu um novo desafio: ter um restaurante dedicado à arte do fogo, uma ideia que há muito que desejava materializar. Segundo o chef, este elemento é a base do receituário português e merece o seu próprio destaque. "O fogo todos os dias tem um comportamento diferente. Tem de ser dominado, embora dificilmente o consigamos controlar por completo. Por isso, não há um limite para trabalhar com o fogo. Tens de trabalhar diariamente com ele para saber lidar", declarou no comunicado de imprensa. A inquietude de Silva é facilmente encontrada nas suas cozinhas, um território fértil de criatividade e de pouca monotonia.

Chef Alexandre Silva Foto: Fogo

Abriu portas em dezembro de 2019, que foi obrigadas a fechar devido à pandemia, mas agora está de volta ao ataque. Uma vez no interior do longo restaurante, é-se rapidamente engolido por uma atmosfera acolhedora e intimista, onde o tema da decoração não poderia ser outro além do quente elemento. A cor preta predomina, tanto nas paredes como nos detalhes, um excelente contraste com as ondas de vermelho do lume acesso. Como acessório, há pequenos troncos de madeira nas estantes, como se de inverno se tratasse, e candeeiros de teto.

Restaurante Fogo Foto: Fogo

Na cozinha aberta os chefs mostram os seus dotes de culinária em cinco secções diferentes: forno a lenha, potes de ferro, robata (grelhador), padaria e pastelaria e frios/fumeiro. Além de honrar a gastronomia tradicional portuguesa, tem ainda uma vertente de destaque na sustentabilidade, cuja prática se centra na escolha de produtos frescos (o peixe e o marisco são da Lota de Peniche) e 100% portugueses.

Uma das cinco secções da cozinha Foto: Fogo

Caso seja fã de pratos de peixe, aconselhamo-lo a experimentar a raia grelhada com courgette e molho de manteiga e alho ou o polvo com batatas assadas e chourição. Contudo, se preferir carne e estiver à procura de um local para desfrutar da Páscoa em família, aconselhamos o delicioso borrego no forno a lenha, acompanhado de arroz, também cozinhado no forno.

Prato do menu Foto: Fogo

Prato do menu Foto: Fogo

Onde? Av. Elias Garcia 57, 1000-114 Lisboa.

Horário: Terça a sábado das 12:30 às 16:00 e das 19:00 às 00:30 horas.