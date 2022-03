Assim é a vista do restaurante mais "alto" do mundo num edifício

O Hotel J ocupa os andares superiores da Torre de Xangai, que com 632 metros é o edifício mais alto da China e o terceiro do mundo. Consequentemente, o restaurante deste hotel situa-se a 556,36 metros de altura, uma altura de suster a respiração para muitos, ou capaz de deslumbrar outros.



Como seria de esperar daquele que por muitos é considerao o restaurante mais alto do mundo, Heavenly Jin oferece vistas incríveis da linha do horizonte de Xangai. O menu que aqui se serve inclui novas abordagens dos clássicos tradicionais que fundem elementos da cozinha europeia, japonesa e chinesa.

Heavenly Jin Foto: DR

Quanto à decoração, os convidados são recebidos com um mural de 30 metros embutido em azulejos italianos com mosaico representando uma cena da antiga Rota da Seda. As mesas são colocadas por baixo de uma onda em forma de fitas de luzes de cristal. Tem cinco salas privadas e uma capacidade até 256 pessoas.

A cozinha aberta permite aos hóspedes ver o processo culinário, se conseguirem tirar os olhos da vista do exterior das janelas do restaurante.

Heavenly Jin rouba o titulo de "restaurante mais alto" ao At.mosphere, no Dubai, que por sua vez está a uma altura de 441,3 metros, no andar 122º do edifício mais alto do mundo- Burj Khalifa.

Heavenly Jin Foto: DR

A China é também detentora do famoso restaurante giratório no Oriental Pearl Tower. O chamado Twist situa-se a uma altura de 422,8 metros no 106º andar da Torre do Cantão, em Guangzhou.

A mãe natureza tem plataformas muito mais altas para oferecer, por isso mesmo o Guinness World Records inclui a categoria "num edifício" para classificar todos estes restaurantes. Tecnicamente o restaurante mais alto do mundo é Chacaltaya, localizado na estância de esqui Chacaltaya, na Bolívia, a uma altura de 5.340 metros.

Quanto à Torre J Hotel Shanghai, abriu em meados de 2021 e afirma ser o hotel mais alto do mundo num edifício. Propriedade de Jin Jiang International, uma das maiores empresas de hotelaria e turismo da China, tem 165 quartos incluindo 34 suites e oferece um serviço de mordomo pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Heavenly Jin Foto: Heavenly Jin

No entanto, o Guinness não reconheceu a reivindicação do Hotel J como "o mais alto do mundo", uma vez que alegadamente apenas considera os edifícios totalmente utilizados como hotéis. Isto porque o Hotel J ocupa uma secção superior da Torre de Xangai, não o edifício inteiro.

Então, onde está o hotel mais alto do mundo? O Hotel Gevora tem 356 metros foi oficialmente reconhecido como o hotel mais alto do mundo pelos recordes mundiais do Guinness em 2018. Com 528 quartos, esta propriedade do Dubai, famosa pelo seu exterior dourado, ocupa 75 andares.