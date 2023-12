Um bar de champanhe e ostras na Avenida da Liberdade

Lisboa enche-se de luzes de natal e de celebrações que nos lembram que estamos em plena quadra natalícia. É mais do que razão para brindar, de preferência com champanhe, enquanto vemos passar os transeuntes da avenida mais elegante da cidade e escorregamos as melhores ostras nacionais pela garganta abaixo. A verdade é que poucas coisas têm mais elegância combinadas: ostras e champanhe. O Tivoli Avenida abriu o seu Oyster & Champagne Bar, na Cervejaria Liberdade, a pensar precisamente nesse requinte e nesse pequeno momento de prazer. Tal como se fazem provas de vinho, de queijos ou de azeites – só para nomear algumas – também as ostras podem ser postas à prova (e devem). Sobretudo se em Portugal há pelo menos três zonas de onde elas vêm com qualidade suprema, o que as torna distintas e saborosas, cada uma à sua maneira. Nesta morada, à chegada, é-nos entregue um formulário para avaliarmos as ostras, antes de a prova começar, caso queiramos ponderar sobre o assunto. Caso o mood seja só relaxar, sem pensar no caso, é deixá-lo de lado. O que importa é apreciar com tempo e sem receios.

Três tipos de ostras: do Algarve, de Setúbal e de Aveiro Foto: DR

Chegam três ostras de cada destino, dispostas num tabuleiro com gelo e limão: do Algarve, de Setúbal e de Aveiro. As do último destino são bem gordinhas e salgadas (o que nos dizem ser coincidência e pouco comum, dadas as correntes da Ria de Aveiro), as de Setúbal bem ricas em sabor, e cremosas, as da Ria Formosa são as nossas preferidas, com a frescura da maresia bem presente. Todas elas são acompanhadas pelo champanhe da casa, o Piper-Heidsieck, que pode vir nas versões Cuvée Brut, Rosé Sauvage e Cuvée Sublime Demi-sec – todos com Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay - ou Essentiel blanc des blancs, um Chardonnay, entre os €19 (o flute) e os €135 (a garrafa). A experiência de degustação pode ser combinada num duo – duas ostras de cada variedade e dois copos de champanhe por €55 (ou €45, se das 16h30 às 18h30) – o date perfeito, portanto.

Oyster & Champagne Bar Foto: DR

É absolutamente indispensável provar o cocktail feito à base de champanhe – o Monsieur Piper (€14) – com Piper-Heidsieck Cuvée Brut, vodka, licor de pêssego e framboesa, que chega na cor vibrante deste último fruto e com uma flor, numa flute redonda. Para beber com parcimónia, antes de jantar, quem sabe, requisitando um dos petiscos também disponíveis na carta do Oyster & Champagne Bar. Entre eles os já famosos croquetes de novilho com mostarda (2, €8,50), o carpaccio de polvo com saladinha de pimentos (€18), as amêijoas à bulhão pato (€22) e, claro, o clássico de cervejaria, prego do lombo de novilho com batata frita caseira (€22).

Há um pairing disponível na carta. Foto: DR

Na sala do lado, a Cervejaria Liberdade fervilha de vida numa quinta-feira à noite de dezembro, mês que alguns apelidam de "sexta-feira do ano". Às mesas chegam sobretudo os bestsellers da casa, como o tártaro de novilho com batata frita caseira e salada (€28) e a açorda de marisco (€32), mas também outros clássicos como o o bife do lombo à Cervejaria com batata frita caseira (€31,50) bacalhau grelhado com batata a murro e grelos salteados (€29) ou as costeletas de borrego grelhadas, com batata frita e molho de hortelã. Nos mariscos as combinações incluem ostras, cascas de sapateira ou sapateira cozida, camarão cozido, lavagante e amêijoas, conforme a preferência (de €60 a €150). Como sítio cosmopolita que se tornou, a Cervejaria Liberdade contempla ainda pratos vegetarianos como são disso exemplo o ravioli de abóbora e suas sementes em pesto de manjericão (€21) ou o risotto de quinoa com legumes mediterrânicos (€18). Voltando às ostras, o motivo da visita, a juntar ao sabor há ainda mais uma vantagem: caem bem todo o ano, faça frio ou calor. A frescura é a única qualidade que se pede.

Onde? Avenida da Liberdade, 185 (Tivoli Avenida Liberdade, Lisboa) Quando? Das 12h30 às 23h30. Reservas? 21 319 8620