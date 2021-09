6 vinhos para desfrutar num primeiro encontro

Espumante Brut Nature Rosé 2019

Espumante Brut Nature Rosé 2019. Foto: D.R

Um produto do "casal Rocim", Catarina e Pedro, que o descrevem como tipicamente mediterrânico, apresentado na sub-região da Vidigueira onde as condições climáticas são das mais temperadas do Alentejo. A fermentação alcoólica e malolática do vinho base foi feita em cubas de inox. A segunda fermentação alcoólica a temperaturas controladas. Preço indicado: €14,30

Família Margaça Arinto 2020

Família Margaça Arinto 2020. Foto: D.R

O primeiro monocasta branco da família Margaça que surge depois do produtor apostar em cada vez mais experiências com os brancos. Os responsáveis apontam para um vinho mais fresco, vibrante e mineral, que marca uma nova entrada no portefólio. Com um volume de álcool de 12 graus, recomendam que seja servido entre 8 e 9 graus centígrados. Preço indicado: €10,59

João Portugal Ramos Loureiro

Feito na região do vale do Lima, tem um aroma fresco e elegante com notas cítricas associadas à mineralidade. O produtor refere um intenso e elegante final de boca. Apesar da designação, o vinho conta com 85% da casta Loureiro e 15% de Alvarinho. Fez maceração pré-fermentativa a baixas temperaturas, as uvas são prensadas e o mosto clarificado. Preço indicado: €3,99

Palhete ‘19

Palhete ‘19. Foto: D.R

Um vinho que mais uma vez recupera a casta autóctone do Algarve, a Negra Mole, com um papel central na produção dos vinhos do Morgado do Quintão. A versatilidade permite usá-la em vários tipos de vinho como este Palhete onde ocorreu co-fermentação de Negra Mole e Crato Branco. A vindima foi manual em caixas de 20 quilogramas, a prensa de cacho inteiro e maceração em prensa. Preço indicado: €16,78

Caminhos Cruzados Reserva Encruzado

Caminhos Cruzados Reserva Encruzado. Foto: D.R

Um monovarietal de uma das castas mais icónicas do Dão, depois de fermentar em cubas de inox a temperatura controlada, estagiou cerca de 12 meses em barricas de carvalho francês. Nas notas de prova, o produtor aponta para volume, frescura e mineralidade, a que se junta a vocação gastronómica, de resto um atributo da casta Encruzado. Preço indicado: €25

Pessegueiro Reserva Tinto 2019

Pessegueiro Reserva Tinto 2019. Foto: D.R

Vinho de um ano com grandes oscilações de temperatura e precipitação mais baixa que o normal, que o produtor identifica como tendo tido um impacto muito positivo na evolução da maturação. A acidez mais elevada que em anos anteriores é um dos traços. Feito com as castas Touriga Nacional e Touriga Franca em igual proporção, estagiou 12 meses em pipas de 225 litros. Preço indicado: €17