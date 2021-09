6 vinhos para descobrir durante esta semana

Vilaflor Valle da Peça 2015

Da Casa d'Arrochella, este tinto de 2015 foi vindimado manualmente em setembro de 2015 em caixas de 20 quilogramas. As uvas foram totalmente desengaçadas e a fermentação em cuba de inox com temperatura controlada durante sete dias. Posteriormente estagiou 12 meses em barricas novas e de terceiro ano de carvalho francês. Preço indicado: €18

Vilaflor Valle da Peça 2015 Foto: DR

Casa Américo Reserva Encruzado 2019

Um Dão, da sub-região da Serra da Estrela de terrenos de solos graníticos, com altitude entre os 400 e os 600 metros. Proveniente da parcela de Encruzado da Quinta do Aral com cerca de 40 anos, o vinho estagiou em inox e 3 meses em barricas de 450 litros de carvalho francês. O produtor refere o aroma delicado e o final longo e mineral. Preço indicado: €9

Casa Américo Reserva Encruzado 2019 Foto: DR

Dorina Lindemann Branco 2020

A enóloga Dorina Lindemann, filha de um dos maiores investigadores no setor, Jorg Bohm, refere a colheita em caixas de 25 quilos, desengace completo e decantação estática durante 24 horas a baixa temperatura. A fermentação e maturação ocorreu em cubas de inox. Feito com as castas Gouveio (40%), Viosinho (30%) e Arinto (30%). Preço indicado: €4,41

Dorina Lindemann Branco 2020 Foto: DR

Antão Vaz da Malhadinha - Vinha dos Eucaliptos 2020

É primeira edição do monovarietal Antão Vaz, uma das castas mais reconhecidas da região, os produtores não têm dúvidas em o identificar como um verdadeiro clássico do Alentejo, rico e exuberante no aroma, mas redondo e encorpado e equilibrado por uma boa acidez. Colheita manual, uvas desengaçadas e prensadas e fermentação em cuba de inox. Preço indicado: €9

Antão Vaz da Malhadinha - Vinha dos Eucaliptos 2020 Foto: DR

Paço de Teixeiró 2020

Uvas brancas de várias parcelas vindimadas à mão, desengaçadas e esmagadas, passam para a prensa onde o mosto permanece em contacto com as peliculas durante cinco horas. Prensagem suave, mosto clarificado e decantação a frio. A fermentação e estágio de cinco meses em cubas de inox. Cerca de 56% da casta Avesso e 44% de Loureiro.

Paço de Teixeiró 2020 Foto: DR

Alicante Branco 2019 – Chão dos Ermitas

Especialista em recuperar castas, António Maçanita lançou Alicante Branco, também conhecido como o Boal de Alicante ou o Boal Cachudo. Terá sido uma casta importante no Alentejo ainda antes da filoxera. O vinho provém de uma vinha, "Chão dos Ermitas" localizada no sopé da Serra da Ossa. Preço indicado: €19,90