Os melhores restaurantes de Portugal estão no novo Guia Repsol

O Guia Repsol regressou a Portugal após quase uma década de ausência, avançando desde já com 194 restaurantes de norte a sul do país, incluindo ilhas. A nova seleção inclui 124 espaços Recomendados e 70 distinguidos com Sóis — a mais alta distinção do guia — entre os quais quatro alcançaram os cobiçados Três Sóis. São eles: Belcanto (Lisboa), de José Avillez; Il Gallo D’Oro (Funchal), de Benoît Sinthon; Ocean (Porches), no Algarve, de Hans Neuner; e The Yeatman (Vila Nova de Gaia), de Ricardo Costa.

Tendo a diversidade como palavra de ordem, neste guia cabem todos os restaurantes que, pela autenticidade ou genialidade da sua cozinha, qualidade do produto e serviço, se distinguem dos demais. E isso pode significar tanto as grandes casas tradicionais como os conceitos mais inovadores, da alta cozinha às mesas mais simples, passando por jovens talentos e nomes consagrados. Como sublinha María Ritter, diretora do guia em Portugal e Espanha: "O nosso objetivo é dar a conhecer o talento que aqui mora, mostrar o seu trabalho e partilhar a felicidade que ele traz a todos os que se sentam nas suas mesas. Essa é a aposta: unir e partilhar, ao invés de separar ou competir".

Belcanto de José Alvillez - Três Sóis Foto: DR

A edição de 2025 destaca também a sustentabilidade, com a entrega de quatro Sóis Sustentáveis — prémios destinados a reconhecer projetos que trabalham arduamente para aliar gastronomia às preocupações ambientais, sazonalidade e consumo consciente. Nesta categoria, foram distinguidos Il Gallo D’Oro (Funchal), Ó Balcão (Santarém), Sem (Lisboa) e Poda (Montemor-o-Novo).

A cerimónia de apresentação decorreu ontem à noite, em Santarém, no Convento de São Francisco, onde o Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, destacou a realização desta primeira Gala como "um marco significativo para o setor", por "reforçar o reconhecimento internacional da nossa gastronomia e destacar o seu papel como um dos principais motores de desenvolvimento económico e turístico do país". Sublinhou ainda a importância do guia como "um convite à descoberta, num país que quer ser descoberto. Pelos turistas e pelos portugueses".

Gala Guia Repsol Foto: DR

O regresso do Guia a Portugal acontece nove anos depois da sua última presença oficial no país e traz consigo a ambição de reforçar as ligações dentro da Península Ibérica. "A relação entre Portugal e Espanha é muito forte e recíproca. Portugal é o destino favorito dos turistas espanhóis (2,4 milhões cruzaram a fronteira em 2024), enquanto Espanha encabeça a lista de destinos favoritos dos portugueses. Para nós, é fundamental acrescentar valor à gastronomia ibérica e, por isso, queríamos que o Guia Repsol voltasse a crescer e a expandir-se cá, potenciando também a cozinha portuguesa", afirmou por duas vezes o presidente Internacional da Repsol, Antonio Brufau.

2 Sóis: 17 distinções que se espalham por sete regiões

Além dos quatro restaurantes com Três Sóis, encontramos na lista outros 17 com Dois Sóis, que se distribuem por sete regiões diferentes. Um reflexo claro de que se come bem em todo o país, e não só nas grandes cidades.

De sul para norte, destacam-se: Al Sud (Odiáxere), Bon Bon (Carvoeiro), Vila Joya (Albufeira), Vista (Portimão) e William (Funchal). No Alentejo, surge a Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz). Lisboa é a região mais representada, com: Alma, Cura, Feitoria, Fifty Seconds e Marlene. Em Santarém, temos o Ó Balcão, do chef Rodrigo Castelo, anfitrião da Gala. No centro, a Mesa de Lemos (Viseu) completa a lista antes de subirmos ao Porto, onde brilham: Casa de Chá da Boa Nova, Pedro Lemos, Euskalduna Studio e Le Monument.

Marlene de Marlene Vieira - Dois Sóis Foto: DR

Um Sol: 49 premiados marcados pela diversidade

É nesta categoria que os preços se tornam mais acessíveis, com propostas para vários bolsos e ainda mais dispersas geograficamente, em estilo, história e tipos de cozinha.

Aqui fica a lista dos galardoados com Um Sol: 100 Maneiras (Lisboa), 2Monkeys (Lisboa), A Cozinha (Guimarães), Arkhe (Lisboa), Austa (Loulé), Bahr (Lisboa), Boubou’s (Lisboa), Canalha (Lisboa), Cavalariça (Alcácer do Sal), Cícero (Lisboa), Ciclo (Lisboa), Cozinha das Flores (Porto), De Raíz (Viseu), Dom Joaquim (Évora), Eleven (Lisboa), Epur (Lisboa), Essencial (Lisboa), Fauno (Porto), Fava Tonka (Matosinhos), Flora (Viseu), Fortaleza do Guincho (Cascais), Gambrinus (Lisboa), Gusto by Heinz Beck (Loulé), Henrique Leis (Loulé), JNcQUOI Avenida (Lisboa), Kampo (Funchal), Lab by Sergi Arola (Sintra), Lamelas (Porto Covo), Mapa (Montemor-o-Novo), Maré (Cascais), Mercearia Gadanha (Estremoz), Mito (Porto), Näperõn (Aljezur), O Fernando (Maia), O Magano (Lisboa), O Nobre (Lisboa), Os Três Pipos (Tondela), O Pigmeu (Lisboa), Pirâmides do Egipto (Guimarães), Prado (Lisboa), Sála de João Sá (Lisboa), Santa Joana (Lisboa), São Gião (Guimarães), SEM (Lisboa), Solar dos Presuntos (Lisboa), Tia Alice (Ourém), Tombalobos (Portalegre), Veneza (Albufeira) e Vila Foz (Porto).

Naperon de Hugo Nascimento - Um Sol Foto: DR

A lista completa, incluindo todos os restaurantes Recomendados, pode ser consultada online no site do Guia Repsol e, em breve, estará também disponível uma app que facilitará a pesquisa — sobretudo quando estivermos fora de casa e com fome.