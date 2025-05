Uma viagem gastronómica até à Índia, sem sair de Portugal? A resposta esta no restaurante Gunpowder. O evento chama-se India Club e será composto por uma série de jantares temáticos que apresentam sabores de diferentes regiões da Índia. O evento tem data marcada já para dia 28 de maio e irá acontecer todas as últimas quartas-feiras do mês, até ao final de Setembro.

Assim, a equipa do restaurante selecionou algumas das localidades indianas mais fortes a nível gastronómico para dedicar-lhes um jantar. A primeira paragem escolhida foi Goa, dia 28 de maio, seguida de Kerala, no dia 25 de junho, Punjab, dia 30 de julho, Bombaim, a 27 de agosto, e Vrindavan, para o dia 24 de setembro. "Goa é mágica. Um sítio onde a comida é suave e quente ao mesmo tempo. Há algo para todos, sejam simplesmente peixes grelhados com manteiga de alho, sejam os sabores mais fortes dos festins de Malvani e Konkani", diz o fundador do Gunpowder.

Índia Club, no Gunpowder. Foto: Gunpowder

O menu, desenhado pelo chef Nirmal Save, será composto por pequenas porções, e cada jantar terá uma carta de seis pratos fixos. Para iniciar a viagem, serão servidos uns rissóis de camarão e jaca, cozinhados em molho de queijo e enrolados em massa frita crocante. De seguida, terá pão macio com chouriço goês, confecionado em cebola caramelizada e vinagre. Para prato principal, a carta conta com Frango à Cafreal, ou seja, frango do campo marinado em malagueta verde, ervas e garam masala cafreal. A ementa continua com um corneto de mousse de atum e o pulao de marisco Konkani, um parto muito típico da costa oeste da índia, constituído por arroz cozinhado em caldo de marisco e coco, finalizado com marisco temperado com alho.

Para finalizar a refeição, não podia faltar a sobremesa. O menu terá uma reinterpretação da "rainha das sobremesas goesas", a Bebinca, aqui numa versão de Macaron de coco e bebinca. Uma sobremesa servida em camadas de coco e apresentada num macaron de mousse de chocolate branco.

Alguns dos pratos do Gunpowder. Foto: Luís Ferraz

A ideia do Gunpowder surgiu inicialmente em Londres, fundado em 2015 por Harneet Baweja. Chegou a Portugal uns anos mais tarde, em novembro de 2022, onde abriu portas no Chiado, em Lisboa. O seu objetivo principal é trazer um novo olhar sobre a comida indiana e desmistificar os preconceitos ligados a esta gastronomia, sem medo de realçar o sabor forte das especiarias cozinhadas com produtos portugueses.

Restaurante Gunpowder. Foto: Luís Ferraz

Cada jantar tem um preço fixo de 28€ por pessoa e é igualmente possível acompanhá-lo com um Cocktail Goa Style Daiquiri por €12 ou com um copo de espumante Gunpowder, produzido na Bairrada. O restaurante, localizado na Rua Nova da Trindade, começará a servir a partir das 18h e dá-lhe a possibilidade de usufruir desta experiência tanto no interior como na esplanada.