Exterior Foto: Village Properties

El Fureidis vista de cima Foto: Village Properties

Sala de estar Foto: Village Properties

Sala de jantar com teto pintado a ouro Foto: Village Properties

Pintura a ouro Foto: Village Properties

Não é a primeira que as propriedades na costa californiana dos Estados Unidos são escolhidas para local de filmagens para o grande ecrã. Veja a, em Montecito, como exemplo. A mansão da personagem de Al Pacino no filme, de 1983 (A Força do Poder em português), encontra-se à venda por 39,995 milhões de dólares.Construida em 1906, a mansão foi desenhada pelo arquiteto de renome Bertram Goodhue para o imobiliário James Waldron Gillespie que, segundo a Forbes, optou por uma casa naquela região devido ao clima ameno. Ao longo dos anos, a propriedade foi sofrendo algumas alterações para estar a par das novas tecnologias, mas sem nunca perder o ambiente de luxo. Na arquitetura, encontramos maioritariamente menções ao, que incorpora referências do renascimento espanhol e italiano, entre outros, bem como elementos doe do, tais como azulejos, fontes interiores, tetos abobadados e mosaicos elaborados.

Tetos abobadados e paredes com mosaicos elaborados são elementos típicos da arquitetura do Médio Oriente Foto: Village Properties

Um dos sete quartos Foto: Village Properties

Uma das doze casas de banho Foto: Village Properties

Terraço com vista para o mar Foto: Village Properties

Possui sete quartos e doze casas de banho. No entanto, a principal divisão da casa é a enorme sala de jantar, cujo teto abobadado ilustra uma cena de, pintada a ouro. O exterior lembra um pequeno jardim botânico, com diversas espécies de flora espalhadas pelos caminhos de pedra. A visão do pátio é extraordinária: entre quatro piscinas, jaz uma fonte circular, como que a dar as boas vindas a quem lá vive. Os terraços no piso superior estão decorados com confortáveis sofás exteriores, ideais para ler um livro.

El Fureidis já acolheu diversos convidados, como Einstein, Churchill e John F. Kennedy, sendo que o autor Thomas Mann está entre os antigos proprietários.