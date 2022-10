A casa onde Elvis Presley passou a lua de mel está à venda

Mais conhecida como "Casa do Amanhã", a casa onde Elvis e Priscilla Presley passaram a lua de mel – em 1967 - foi listada para venda a 5,78 milhões de euros pela agência imobiliária Compass. A casa - que tem quase 436 metros quadrados - foi originalmente desenhada por William Krisel, designer de arquitetura moderna conhecido pelas suas inovadoras moradias.

"Casa do Amanhã" Foto: Compass

É possível afirmar que a casa não tem cantos – caracteristicamente curvilínea e com detalhes pouco usuais para a altura em que foi construída, esta propriedade destaca-se por um certo futurismo e modernismo. As curvas conferem-lhe um status digno de uma propriedade de Hollywood. Composta por quatro quartos, cinco casas de banho, uma sala de estar com paredes de pedra e sofás colados às paredes que envolvem uma espécie de lareira flutuante que se encontra no centro da divisão. No exterior, onde antes existia um campo de ténis, encontra-se a piscina em formato de pentágono, que está ligada à sala de estar através de portas deslizantes. Para além de uma vista para as montanhas, também o jardim privado repleto de vegetação proporcina uma certa evasão do mundo.

A sala de estar é um dos pontos fulcrais da casa, tal como a lareira suspensa Foto: Compass

O facto de ter controladores de temperatura eletrónicos e sistema de aspiração central são fatores que tornaram a casa originalmente construída para Bob Alexander em 1960 numa marca do futuro do design de interiores.

Um dos quartos da "Casa do Amanhã" Foto: Compass

A última vez que foi comprada, a "Casa do Amanhã" valeu 2,59 milhões de dólares, altura em que foram feitas várias renovações, mantendo sempre o design original e a designação histórica. Os novos investidores, Dan Bridge e Paul Armitstead, explicaram ao jornal Washington Post como cada mudança teve de ser feita à medida, devido às formas circulares que percorrem a propriedade. A cozinha foi uma das divisões que sofreu alterações: a ilha, também esta circular, foi modernizada e recebeu algumas instalações e acabamentos, e a sala foi modernizada. Um verdadeiro sonho para os milionários.