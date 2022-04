Esta mansão de Mark Wahlberg é a mais cara do seu condomínio

Há quem queira viver no condomínio fechado mais luxuoso de Los Angeles, e depois há quem prefira aumentar o património financeiro com a venda do "pequeno palácio" que possui na zona. E o ator Mark Wahlberg e a sua mulher Rhea Durham, belíssima modelo norte-americana, encaixam nesta última categoria. O casal colocou a sua mansão de Beverly Park à venda por 80 milhões de euros, quase 20 milhões a mais do que Alec Gores, empresário multimilionário, deu pela sua propriedade (64 milhões de euros), supostamente a mais cara do bairro até àquele momento, segundo a revista Madame Fígaro.

Casa de Mark Wahlberg em Beverly Park Foto: MLS

O que é que esta habitação tem de especial, pergunta o leitor? Aninhada nas colinas do condomínio requintado, esconde-se por detrás de grandes portões protegidos com um elaborado sistema de segurança. Consiste numa majestosa casa principal, uma casa de hóspedes mais isolada e uma área exterior perfeita para festas - piscina com cascata, parque de skate, campo de basquetebol, bares e extensos relvados junto a um campo de golfe. No interior, o amplo hall com uma escadaria dupla conduze-nos a uma sala de estar com duas lareiras, à biblioteca digna dos amantes de literatura, à sala de jantar e à zona de pequeno-almoço, que se encontra adjacente à cozinha.

Piscina com cascata Foto: MLS

Hall de entrada Foto: MLS

Sala de estar Foto: MLS

Biblioteca Foto: MLS

A suíte com duas casas de banho, área de estar e roupeiros generosos fica no segundo andar. Imprescindível é ainda o ginásio, a adega e a sala de cinema.

Adega Foto: MLS

Sala de cinema Foto: MLS

Beverly Park desenvolveu-se no final dos anos 80, de acordo com a mesma publicação, e desde então tornou-se a morada predileta de diversas celebridades como Denzel Wahsington, Eddie Murphy e Sofía Vergara.