Resort português entre os 10 melhores resorts de golfe da Europa

A nona edição do ranking ‘Europe's Best Golf Resorts’ publicou no passado dia 7 de março a lista atualizada para 2025, e, conquistando a oitava posição, o resort português está entre os melhores destinos de golfe da Europa, com uma subida de 24 posições face ao ano passado. Localizado em Óbidos, na Costa da Prata, o Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort entra agora para o Top 10 Europeu com uma pontuação de 9.18/10.

‘Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort’ Foto: DR

O Leading Courses é uma das mais prestigiadas plataformas de avaliação de campos e resorts de golfe na Europa, e é com dois critérios específicos de classificação que define o Top 100. O objetivo é fazer uma avaliação equilibrada entre a qualidade dos percursos e a experiência global dos visitantes, por isso, 50% são as avaliações dos principais campos na plataforma e os outros 50% as classificações da Booking.com.

Na análise feita ao resort português foram destacados dois campos de 18 buracos, o Praia D’El Rey Golf Course e o West Cliffs Golf Course, que combinam aos seus percursos a tranquilidade da localização e a vista para o mar. O Praia D’El Rey Golf Course foi desenhado pelo arquiteto americano Cabell B. Robinson e localiza-se junto ao Atlântico, por isso é principalmente conhecido pelas suas vistas panorâmicas. Já o campo West Cliffs Golf Course, projetado por Cynthia Dye, situa-se sobre as falésias e dunas naturais e é constituído por um percurso mais desafiante. Inaugurado em 2017, rapidamente se destacou e, nesse mesmo ano, foi eleito World’s Best New Course.

Campo de Golfe do ‘Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort’ Foto: DR

Já é comum muitos campos de golfe proporcionarem também acomodações, no entanto, simplesmente um lugar para ficar não é suficiente. Assim, para além de ter um alojamento de luxo, com terraços privados e vistas sobre o oceano, é constituído também por restaurantes e bares, um spa e centro de bem-estar, piscinas aquecidas e uma academia de golfe, que completam a experiência para os golfistas.

O destaque do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort numa das primeiras posições do ranking europeu faz com que este seja o resort com melhor avaliação em Portugal e uma sugestão para todos os interessados.