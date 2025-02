Os cenários reais da 3ª temporada de "The White Lotus": luxo e cultura na Tailândia

A terceira temporada de The White Lotus transporta os espectadores para os cenários deslumbrantes da Tailândia, oferecendo uma combinação de luxo e cultura local. Dando continuidade à tradição das temporadas anteriores, a série utiliza locais reais para retratar o fictício resort White Lotus, proporcionando autenticidade e profundidade à narrativa.



Four Seasons Resort Koh Samui: o palco principal

Grande parte da ação desta temporada desenrola-se no Four Seasons Resort Koh Samui, situado na pitoresca Baía de Laem Yai. Este resort de luxo, inaugurado em 2007, está inserido numa antiga plantação de coqueiros, e oferece vistas panorâmicas sobre o mar azul-turquesa e as praias de areia branca. Com 71 acomodações, incluindo 60 villas com piscinas privadas, o resort proporciona uma experiência exclusiva aos seus hóspedes. As filmagens foram feitas em diversas áreas do resort, como villas, restaurantes, piscina, praia e espaços comuns, capturando a essência do local.

Four Seasons Resort Koh Samui Foto: DR





Anantara Lawana Koh Samui Resort: o charme do Singing Bird Lounge

As cenas que decorrem no bar foram gravadas no Anantara Lawana Koh Samui Resort, especificamente no encantador Singing Bird Lounge. Este espaço, situado sob a copa de uma árvore centenária, oferece uma atmosfera intimista, complementada por cocktails inspirados em aves locais que entoam melodias ao entardecer.

Anantara Lawana Koh Samui Resort Foto: DR

Rosewood Phuket: experiência gastronómica no Ta Khai

Para as cenas de jantar, a produção escolheu o restaurante Ta Khai, localizado no Rosewood Phuket. Este estabelecimento, que evoca uma aldeia rústica tailandesa através do uso de materiais reciclados e do seu design ao ar livre, é especializado em culinária tradicional do sul da Tailândia, preparada por chefs locais.

Rosewood Phuket Ta Khai Foto: DR

Anantara Mai Khao Phuket Villas: o refúgio de bem-estar

O spa e centro de bem-estar do Anantara Mai Khao Phuket Villas serviram de cenário para as sequências relacionadas com o bem-estar. Com salas de tratamento que se abrem para uma lagoa repleta de flores de lótus, o ambiente sereno é ideal para terapias como equilíbrio de chakras com cristais e massagens com bambu.

Anantara Mai Khao Phuket Villas Foto: DR

Para além dos resorts: locais culturais e naturais

A série também destaca a rica herança cultural e as paisagens naturais da Tailândia. Cenas foram filmadas em locais emblemáticos, como o templo Wat Pu Khao Thong em Koh Samui, conhecido pelos seus detalhes dourados e arquitetura impressionante, e o centro cultural Dusit Dhewa, que abriga esculturas e artefatos de várias regiões do Sudeste Asiático. Além disso, a produção capturou a beleza intocada de praias como Ya Nui, em Phuket, e do Parque Nacional Marinho Mu Ko Ang Thong, oferecendo aos espectadores uma visão autêntica das maravilhas naturais do país.