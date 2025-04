Villa Mabrouka: de refúgio de Yves Saint Laurent a hotel boutique em Tânger

No início da década de 1990, cansados do caos da vida em Paris, Yves Saint Laurent e Pierre Bergé decidiram criar um refúgio na cidade marroquina de Tânger. Para isso, recorreram ao seu amigo e designer de interiores francês Jacques Grange, encarregando-o de projetar a Villa Mabrouka. Situada no topo de uma colina com vista privilegiada para o Estreito de Gibraltar, a propriedade oferecia exatamente o que procuravam: um local de descanso e inspiração.

Yves Saint Laurent e Pierre Bergé Foto: Getty Images

Saint Laurent sonhava com uma casa que captasse a essência artística e literária de Tânger – uma cidade portuária que, na época, atraía intelectuais e artistas de todo o mundo. A sua localização estratégica, entre Marrocos e Espanha, conferia-lhe um caráter cosmopolita único, tornando-a um ponto de encontro entre a cultura europeia e africana. Para muitos, a cidade era um santuário de contrastes, onde a procura por aventura se entrelaçava com o desejo de tranquilidade.

Yves Saint Laurent na sua casa em Marrocos Foto: Getty Images

O nome da villa, que significa "sorte" em árabe, reflete o espírito eclético do seu design. A construção original, datada dos anos 1960, foi preservada e enriquecida com uma fusão harmoniosa de estilos. A arquitetura mourisca e espanhola combina-se com detalhes clássicos, como o chintz floral – um tecido de algodão estampado e encerado, muito usado em decoração de interiores – e o zellij artesanal – típicos mosaicos árabes, cortados e montados à mão. As amplas janelas de metal, as paredes caiadas de branco e os arcos em ferradura dão à casa um ar tradicional, enquanto o chão de mármore axadrezado adiciona sofisticação.

Hotel Villa Mabrouka Foto: @VillaMabrouka

O interior é uma celebração de texturas e cores: sofás vintage de inspiração inglesa, edredões de seda, mesas de latão martelado e lustres de cristal. Algumas áreas da casa apresentam um estilo mais discreto, com paredes revestidas a palha, móveis de vime e detalhes em gesso tadelakt – revestimento tradicional marroquino feito de cal, conhecido pelo seu acabamento liso, brilhante e ligeiramente ondulado. O ponto de encontro de todos estes contrastes é o exuberante jardim, concebido pelo paisagista americano Madison Cox. No centro, uma piscina resplandece entre espécies raras de vegetação mediterrânica, criando um ambiente de serenidade e requinte.

Hotel Villa Mabrouka Foto: @VillaMabrouka

Em 2017, Pierre Bergé confiou novamente a Grange a renovação da villa, com o objetivo de a transformar num hotel que prestasse homenagem a Yves Saint Laurent. A icónica Villa Mabrouka abriu portas ao público, em junho de 2023, com 12 suites exclusivas.

Suite Marrakech Foto: @VillaMabrouka

Atualmente, a propriedade pertence ao designer britânico Jasper Conran OBE, também proprietário do L'Hôtel Marrakech. A renovação manteve a essência da villa, adaptando-a ao conforto dos hóspedes. O antigo quarto principal foi convertido na Suite Marraquexe, onde, por 1300 euros por noite, os visitantes podem desfrutar de uma cama super king-size e de um terraço privado com vista para a costa de Tânger. A casa de banho liga-se a uma sala de estar envidraçada, com lareira, proporcionando um ambiente acolhedor. Outra opção é a Suite Essaouira, disponível por 1450 euros por noite, com uma decoração marcada pelo tradicional zellij e paredes revestidas a rattan – um material natural extraído de certas espécies de palmeiras trepadeiras, muito utilizado na produção de móveis e objetos decorativos. Não obstante, o novo hotel boutique tem quartos menos exuberantes e com preços um pouco mais simpáticos.

Para aqueles que desejam apenas desfrutar de uma experiência gastronómica, é possível almoçar e jantar sem ser preciso pernoitar. O restaurante da propriedade, oferece um menu sofisticado que combina ingredientes locais com influências das culinárias mediterrânica e marroquina. Desta forma, os visitantes podem aproveitar a atmosfera refinada do antigo refúgio de Yves Saint Laurent, mesmo sem se hospedarem no local.