Marriott Praia D'El Rey recebe o verão com arraiais e bem-estar

Se a vida é feita de equilíbrio, o programa do Marriott Praia D’El Rey para junho parece levar a sério o famoso chavão. O resort de cinco estrelas na Costa de Prata celebra a chegada do verão com um programa que vai das festas aos momentos de bem-estar ao ar livre, com atividades para toda a família.

A 28 de junho, o Restaurante Tempera transforma-se num arraial para a festa de São Pedro, com um buffet carregadinho de sabores típicos ao som de música ao vivo, entre as 19h e as 22h30. Este jantar custa 39 euros por pessoa (não inclui bebidas). As crianças têm condições especiais.

No Restaurante Maré, há sunset party a 20 de junho, entre as 17h e as 20h. Neste DJ set com vista para o Atlântico, não vão faltar os incontornáveis cocktails.

Os restaurantes do resort de cinco estrelas também entram no programa especial Foto: DR

A 21 de junho, a chegada do verão faz-se acompanhar por uma sessão de yoga no jardim, com vista para o mar, para assinalar o Dia Mundial desta prática milenar. com condução de Mafalda Sousa, está marcada para as 17h30 e tem o valor de 15 euros por pessoa.

No Kaylan Spa, o ritual Summer Glow foi pensado para preparar a pele para o verão, seguindo uma seleção de tratamentos inspirados nas tradições orientais.

Para quem quiser lançar-se em novas experiências, vai haver ainda danças de salão, aluguer de bicicletas, atividades na natureza e desportos aquáticos como surf, canoagem ou snorkeling nas Berlengas. Para os miúdos, o destino é o Rey Kids Club, aberto todos os dias, das 10h às 18h.