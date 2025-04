Um refúgio de tranquilidade no meio do caos urbano. É assim o novo Tivoli Kopke Porto Gaia

A partir do restauro das centenárias caves Kopke — fundada em 1638, a marca do grupo Sogevinus é a mais antiga de vinho do Porto —, nasceu o Tivoli Kopke Porto Gaia, uma unidade hoteleira de cinco estrelas que pretende "revolucionar a hospitalidade de luxo". Quem o diz é o seu diretor-geral, Francisco Viana Brito, no decorrer de uma visita guiada pelos 20 mil metros quadrados da propriedade, disposta em socalcos que lembram as emblemáticas vinhas do Douro.

A tarde soalheira que nos recebe permite tirar o máximo proveito daquela que é, indiscutivelmente, uma das características diferenciadoras deste "projeto em constante evolução". Falamos da vista panorâmica privilegiada sobre a cidade do Porto, o Cais da Ribeira e a Ponte D. Luís I. Esta visão é possível a partir de quase todos os 150 quartos e suítes (desde €250), voltados para jardins tranquilos e dotados de um estilo contemporâneo e industrial, que compõem a casa principal. Envolvidos em tons quentes de terra e vinho, bem como em tecidos de lã e pele, proporcionam textura e aconchego. A suíte presidencial, no último andar, é a proposta mais luxuosa. Concebida para receber convidados, dispõe de dois andares, vários terraços, uma cozinha para preparar bebidas e canapés, salas de receção e reuniões.

Suite, no Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Foto: DR

"Ao combinar a herança de 92 anos de história da marca Tivoli com o legado único da Kopke, uma casa ainda mais antiga do que a região demarcada do Douro Vinhateiro e líder na produção de vinhos do Porto tawny e brancos, queremos estabelecer um novo padrão para a hotelaria de luxo na região norte de Portugal", começa por explicar o profissional. "Entre os vários fatores que tornam o nosso produto único, destaco o facto de este ser um hotel construído a partir da reabilitação de umas caves, nas quais armazenamos cerca de dois milhões e setecentos mil litros de vinho. Estas, além de continuarem em funcionamento, vão fazer parte da experiência dos clientes. A ideia é que quem nos visita as possa observar em laboração permanente. Ou seja, não se trata apenas de um sítio ao qual as pessoas vêm para que lhes contem sobre o percurso da marca, mas de um organismo vivo, onde há sempre coisas a acontecer. Da expedição de encomendas ao engarrafamento, tudo é feito sob o olhar dos visitantes, de modo a garantir um momento imersivo", acrescenta.

Vinho Kopke, Tivoli Kopke Porto Gaia Foto: DR

Apesar de, desde fevereiro, já ser possível instalar-se e explorar este pitoresco e versátil bairro, as obras das caves ainda estão a ser finalizadas, pelo que se encontram fechadas ao público. A Must sabe, porém, que vão incluir uma zona de receção, wine bar, sala de provas e loja. Também estarão preparadas para acolher todo o tipo de eventos, de cocktails de boas-vindas a degustações especiais, jantares intimistas ou galas. Uma vez concluída a reconversão — as previsões apontam para o final de abril —, hóspedes e visitantes ficam convidados a conhecer o espaço mediante marcação prévia. Para os primeiros, que têm a oportunidade de espreitar a azáfama diária a partir das janelas de um dos corredores, o tour será gratuito.

Wine Bar, no Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Foto: DR

Uma experiência gastronómica com sotaque asturiano

Nacho Manzano, renomado chef que viu a sua Casa Marcial, localizada na pequena aldeia de Arriondas, nas Astúrias, conquistar a terceira estrela na gala do Guia Michelin Espanha 2025, foi o eleito para desenhar todas as propostas gastronómicas do hotel. Dos pratos criativos e saborosos disponíveis nos dois restaurantes às tapas e snacks salgados ou doces que pode provar no wine bar, no pool bar e no Sky Bar Kopke, tudo leva a sua assinatura. Sempre que a ocasião o exija, este desenvolve ainda menus de banquetes personalizados.

"Além de bastante talentoso, o chef Nacho é um apaixonado pela cidade e pelo vinho do Porto, com uma cozinha ligada à gastronomia asturiana que, de certa forma, partilha semelhanças com a culinária nortenha, pelo que acabou por ser uma escolha natural. Trata-se de um profissional polivalente que não só trabalha incrivelmente bem a parte do fine dining, como se destaca pela oferta casual. Conta, inclusive, com uma linha de catering para eventos como casamentos e batizados", clarifica Francisco Viana Brito.

Restaurante Boa Vista Terrace Foto: DR

Em comunicado, Manzano vai ao encontro desta ideia: "O Norte de Portugal e o Norte de Espanha partilham não só o clima e o carácter, mas também uma essência gastronómica semelhante, que gosto de misturar para obter uma combinação de apelo local e internacional. Enraizados tanto na tradição como na modernidade, os menus que vamos apresentar têm por base ingredientes de qualidade superior, assim como uma herança culinária profunda e um espírito universal. Não esquecendo que os vinhos terão um papel especial, combinando a pureza da culinária clássica com a elegância das referências Kopke".

No 1638 Restaurant & Wine Bar by Nacho Manzano, o maior destaque deste recém-inaugurado Tivoli, a experiência é, no mínimo, inusitada. Ao chegar, o cliente recebe uma carta sensorial, na qual apenas constam as emoções e sensações que o chef pretende transmitir com cada ato. "Iodo, falésias, sal, flutuar, céu"; "memórias, aldeia, suavidade, presentes"; "pastagem, cantábrico, pomar, ar-livre" e infância, riso, simplicidade, nuvem" são quatro dos 11 momentos que compõem o menu atual (desde €140 por pessoa) — este muda a cada dois meses e só está disponível ao jantar. Na hora de servir cada prato, é então feita uma explicação do mesmo, de modo a surpreender, continuamente, os convivas. No final da refeição, harmonizada com uma seleção exclusiva de vinhos Kopke e DOC Douro das quintas de S.Luiz e da Boavista, os comensais recebem a carta com todos os pratos, que podem guardar como recordação. Ovas de ouriço-do-mar, lagostim, lombo de vaca, robalo e abóbora estão entre os ingredientes utilizados por estes dias. Seguindo uma filosofia de intervenção mínima, a equipa recorre a técnicas como a cozedura a vapor e a baixa temperatura, que realçam as melhores qualidades dos produtos.

Abóbora, creme de laranja, gelado de pimenta de Sichuan e sementes caramelizadas Foto: DR

Aberto para almoços e jantares, o Boa Vista Terrace by Nacho Manzano é o local ideal para uma refeição casual com amigos e família ou para um almoço de negócios com vista para o casario da Invicta e para o jardim de ervas aromáticas onde, todas as manhãs, são colhidas as necessárias para o dia. O lingueirão com pickles de açafrão e pérolas de tapioca (€21), o bacalhau confitado (€31), a costela de vitela grelhada com molho Café de Paris e couve curtida (€35), e a rabanada de coco caramelizada, com gelado de baunilha, alcaçuz e sésamo caramelizado (€10), devem ser considerados quando fizer o pedido. Se só pretende petiscar, beber um copo de vinho do Porto ou experimentar os cocktails de assinatura, que possibilitam uma forma mais descontraída de apreciar este néctar, dirija-se ao pool bar ou ao Sky Bar Kopke, em funcionamento de 15 de abril a 31 de outubro.

Um oásis de bem-estar

Esteja ou não hospedado na unidade hoteleira, pode sempre visitar o Tivoli Spa. Neste complexo de 450 metros quadrados, com entrada separada do hotel, vai deparar-se com cinco salas de tratamento — quatro individuais e uma exclusiva para casais —, sauna, banho turco e piscina hidrodinâmica com fototerapia. Por cá, tudo é pensado ao pormenor.

Sauna, no Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Foto: DR

"O nosso principal objetivo foi juntar, num só universo, os mundos do vinho e do bem-estar. Para isso, ao desenhar os tratamentos, que representam a história de produção da marca, combinamos os rótulos Kopke com as características curativas da aromaterapia e das uvas. Para o ‘The Essence of Kopke’ (€190), por exemplo, inspirámo-nos, em particular, na história ancestral do vinho do Porto para construir um ritual multissensorial. Começa no solo, simbolizado pelas icónicas pedras de xisto do vale do Douro que, uma vez aquecidas e colocadas em pontos estratégicos, ajudam a relaxar profundamente. Em seguida, como representação do engarrafamento, cobrimos o cliente com um manto de rolhas de cortiça aromatizadas. Este facilita a harmonização dos chakras e promove o equilíbrio energético. Uma massagem com vela vínica aquecida, pensada para nutrir e revitalizar a pele com óleos nutritivos, resveratrol e extrato de uva, finaliza o momento. É então servido um chá aromatizado com vinho do Porto e alguns snacks, sejam uvas frescas ou frutos secos", relata a spa manager Cristina Cardoso.

A propriedade conta ainda com uma piscina exterior aquecida e um centro de fitness, aberto 24 horas por dia. Nos próximos meses, será concluído o restauro do chamado ‘Caminho Romântico’, um percurso pedestre que dá acesso direto ao passeio ribeirinho de Gaia. Simultaneamente, vai ganhar forma um jardim de camélias.

Piscina interior, no Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia Foto: DR

Um polo cultural efervescente

Embora os hóspedes sejam uma das partes mais importantes do Tivoli Kopke Porto Gaia, fruto de um investimento na ordem dos 50 milhões de euros, o propósito dos responsáveis é que este seja "muito mais do que um hotel". "Não queremos ser apenas um ponto de venda de quarto/pequeno-almoço, fechado sobre si mesmo, mas sim um sítio pelo qual os locais e visitantas se interessem. Para isso, estamos a preparar uma oferta cultural diversa, que inclui concertos, provas de vinho e uma exposição permanente de pintura com réplicas de artistas como Picasso, Salvador Dalí ou Miró. Pertencem à Fundação Abanca [dono do grupo Sogevinus] e continuam a chegar. Também temos algumas instalações impactantes de Xavier Mascaró — um pintor e escultor reconhecido — espalhadas pela propriedade, peças da Joana Vasconcelos e fotografias de Domingos Alvão, importante fotógrafo português do século XX, que contam a história das vinhas do Douro a preto e branco. Todas as quintas-feiras, há concertos de bossa nova, e vamos celebrar datas como o S. João", conclui Francisco Viana Brito.

Onde? R. do Barão de Forrester, 69 (Vila Nova de Gaia). Horário? Tivoli Spa — Segunda a domingo, das 9h às 19h30. 1638 Restaurant — Todos os dias, das 19h às 23h. Wine Bar — Todos os dias das 11h às 23h. Boa Vista Terrace — Todos os dias das 5h às 11h para pequeno-almoço, e das 12h30 às 23h para refeições. Reservas? 22 410 5600 / kopke@tivoli-hotels.com.