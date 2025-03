“The Brain Edit”, um retiro de mindfulness em Melides

Com o ritmo acelerado do dia-a-dia e o aumento de problemas como o stress e ansiedade, é cada vez maior a procura por escapadelas da correria da cidade para a calma do campo. Assim, o Vermelho Melides Hotel irá receber uma vez mais o retiro The Brain Edit. Depois de uma primeira edição, em novembro do ano passado, Terrence the Teacher volta até à aldeia alentejana para mais um programa de mindfulness.

Vermelho Melides Hotel Foto: DR

Terrence iniciou o seu percurso profissional no setor da saúde e do fitness como personal trainer e professor de pilates. A sua experiência nestas atividades fez com que percebesse a importância de cuidarmos da nossa mente tanto como cuidamos do nosso corpo. Formou-se, em 2001, na área da Neurolinguística e mais tarde fez uma especialização em hipnoterapia clínica. Hoje, pratica e faz sessões de mindfulness e meditação consciente, uma prática a que deu o nome de The Brain Edit, tendo sido distinguido com prémios como Mental Health Initiative of the Year 2024 e Most Innovative Mental Health & Wellbeing Provider.

Terrence The Teacher Foto: DR

O Vermelho Melides Hotel, o primeiro projeto hoteleiro de Christian Louboutin, está situado, tal como o nome indica, no coração de Melides. O hotel é composto por 13 quartos, um restaurante de gastronomia portuguesa e um bar com cocktails, vinhos e outras bebidas espirituosas. Oferece ainda diversos tipos de tratamentos e massagens. Para além de fundador deste hotel, Christian Louboutin é designer e foi a partir da sua marca Eponymous, reconhecida pela sua assinatura de sola lacada vermelha, que surgiu o nome do hotel. O vermelho é a cor que dá vida aos projetos de Louboutin e que remete igualmente à palavra francesa merveille que em português significa "uma maravilha".

Vermelho Melides Hotel Foto: DR

O retiro será marcado por palestras, momentos de meditação, exercícios de respiração e aulas de ioga, tanto em grupo como pessoalmente, com Terrence, onde cada participante poderá aprender a encontrar a sua calma interior e a cuidar do seu bem-estar mental e emocional. Terá início no dia 6 de abril, ao final do dia, até dia 9. Esta segunda edição do The Brain Edit tem um valor que começa nos 2523 euros, com estadia e refeições incluídas.