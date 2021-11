Prémios Condé Nast Traveler. Hotéis portugueses entre os melhores do mundo

Pode ter demorado, mas o dia de entrega dos prémios Condé Nast Traveler finalmente chegou. Após dois anos de pandemia, os vencedores, que já tinham sido anunciados em junho, receberam os seus prémios numa cerimónia onde se celebrou o melhor que o turismo e a hotelaria têm para oferecer. Ao longo da noite, que contou com a presença do diretor da publicação em Espanha, David Moralejo, foram então destacados os melhores resorts de 2021, cada um premiado na sua categoria.

A Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, venceu o prémio Melhor Escapada Internacional. "Os horizontes alentejanos parecem ainda mais infinitos pelas janelas das novas villas deste recém membro da Relais & Châteaux. Apesar das novidades, a hospitalidade oferecida pela família Soares - e pelo chef Joachim Koerper - tem raízes tão profundas como as das oliveiras e vinhas da propriedade", escreveu a publicação de turismo no site.

Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo Foto: Frederic Ducout Photography

Já o vencedor de Melhor Hotel Urbano Internacional foi o The One Palácio da Anunciada de 5 estrelas, na capital. "A luz de Lisboa é tão brilhante, tão alegre, que nos dá sempre vontade de voltar. No The One sabem-no e é por isso que o sublimam neste edifício do século XVI, localizado ao lado da Praça dos Restauradores".

Piscina no The One Palácio da Anunciada, em Lisboa Foto: The One

Por fim, e sem espanto algum, o último resort português a entrar nesta lista privilegiada foi o Six Senses Douro Valley, em Samodães, na categoria Melhor Hotel de Bem-estar Internacional.