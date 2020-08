De uma bolha a uma casa na árvore. 5 alojamentos insólitos em Portugal

A Árvore-Hut Ecolodge é, tal com o nome indica, uma casa na árvore em São Bartolomeu da Serra, Santiago do Cacém, procurada por quem gosta de experiências autênticas e aventureiras. Com capacidade para duas pessoas, é uma pequena construção em cima de uma árvore, inserida num espaço com piscina e jardim, e a 80km de praia de Melides. A partir de €96 por noite.

Árvore-Hut Ecolodge em São Bartolomeu da Serra, Santiago do Cacém.

Ainda nesta região, entre Melides e Santiago do Cacém, o Eco Suites & Glamping Boutique Resort, na Reserva Alecrim, é o destino ideal para umas férias ecológicas, mas com conforto. É aqui que se pode encontrar outro tipo de alojamento fora da caixa: as Dome, pequenas cúpulas suspensas equipadas com camas e uma rústica cozinha de madeira, com vista para a Natureza. São autênticas "bolhas" onde podem dormir até quatro pessoas. Preços a partir de €260 para duas noites (estadia mínima).

As casas Dome do Eco Suites & Glamping Boutique Resort.

O resort inclui ainda outro tipo de residência "suspensa": as Eco-Suites são casas construídas sobre estacas numa encosta, com uma vista deslumbrante sobre o vale e o mar no horizonte. Tornam-se "casas suspensas" perfeitas para desfrutar da Natureza, inseridas num cenário único e com uma piscina biológica, uma piscina infinita e um sunset lounge. Preços a partir de €270 para duas noites (estadia mínima).

As Eco-Suites pertecem ao mesmo resort, inserido na Reserva Alecrim.

Mais a sul, em Lagos, é possível dormir num luxuoso iate com três quartos e com capacidade para alojar seis pessoas. Mediante planeamento com o proprietário, pode dormir-se numa baia diferente todos os dias, sendo que o iate se encontra atracado na marina de Lagos. A partir de €1.471,99 para seis noites (estadia mínima).

Em Lagos, é possível dormir num luxuoso iate.

Dentro do mesmo registo, mas em Olhão, é possível dormir num barco casa na Ria Formosa. Com dois quartos e capacidade para quatro pessoas. A partir de €780 para duas noites (estadia mínima). Este e outros alojamentos estão disponíveis para alugar em plataformas como a Vrbo.