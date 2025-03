NAMA House Carcavelos. Um novo empreendimento de luxo em formato apart-hotel

Situado a poucos passos da Praia de Carcavelos, este novo empreendimento da linha de Cascais espelha um conceito que tem sido cada vez mais popular na modalidade de apart-hoel, o de "Serviced Living". Mas de que se trata? É uma experiência de habitação onde conforto, privacidade e serviços premium se encontram num equilíbrio perfeito. Desenvolvido pelo estúdio de arquitetura Broadway Maylan, o NAMA House distingue-se pelo seu design minimalista e elegante em que pormenores como a luz natural e a ligação com o exterior são privilegiados. Composto por 45 residências, desde apartamentos T1 a T4, cada unidade é entregue totalmente mobilada e decorada com peças da Restoration Hardware. Os interiores são marcados pela escolha de materiais nobres como madeira natural e amplas superfícies envidraçadas, que potenciam a vista para o oceano.

NAMA House Carcavelos Foto: DR

Mais do que um simples espaço de habitação, este espaço disponibiliza um serviço de hospitalidade de cinco estrelas, incluindo concierge, limpeza e lavandaria permitindo que os residentes ou os hóspedes não tenham estas tarefas como preocupação. Isto porque este apart-hotel de 5 estrelas distingue-se dos apartamentos convencionais, sendo a diferença mais marcante os serviços que são prestados aos proprietários. Há uma piscina exterior inserida numa paisagem exuberante, um ginásio, uma sofisticada sala de jogos, uma cozinha do chef com experiências gastronómicas especializadas e, por último, um restaurante privado com esplanada no jardim. Todas estas comodidades elevam a experiência de viver num ambiente exclusivo.

NAMA House Carcavelos Foto: DR

A localização entre Lisboa e Cascais faz do NAMA House uma escolha estratégica tanto para quem procura uma residência permanente como para investidores à procura de um ativo imobiliário único. Outra mais valia do estabelecimento é a proximidade de algumas das melhores escolas internacionais, centros empresariais e uma oferta diversificada de lazer, aliada às ligações disponíveis de transportes, o que permite o equilíbrio entre o dinamismo da cidade e a tranquilidade da beira-mar. Já para os amantes de surf e do desporto ao ar livre, a curta distância até à Praia de Carcavelos e até à Lisbon Surf School é um convite para ter um estilo de vida ativo e saudável.

NAMA House Carcavelos Foto: DR

Mais do que um empreendimento de luxo, o NAMA House Carcavelos representa um novo paradigma de habitação, onde estética, funcionalidade e serviços se conjugam numa única experiência.