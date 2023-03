A caravana que irá revolucionar o campismo como o conhecemos

O conceito de acampamento de luxo não é totalmente desconhecido, no entanto, esta é uma novidade que promete surpreender. Trata-se da nova colaboração entre a marca de luxo de caravanas e autocaravanas, Airstream, e a marca italiana de automóveis desportivos, Porsche. Juntas criaram um novo modelo de caravanas, o Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer.

Possui kitchenette, uma mesa, uma casa de banho, e, dois bancos que se convertem numa cama de casal. Foto: Airstream

Com características próprias das duas marcas, o veículo apresenta um design aerodinâmico. Tem cerca de cinco metros de comprimento, e um interior que garante conforto ao nível de luxo que se espera neste segmento. Possui kitchenette, uma mesa, uma casa de banho, e, dois bancos que se convertem numa cama de casal.



A Airstream estreia-se no uso de uma suspensão adaptativa que permite mais leveza no seu transporte. Pode ser carregada por viaturas equipadas com pequenos motores de combustão interna ou motores elétricos. Assim, não é necessário possuir um veículo da Porsche, permitindo que qualquer carro, independemente da marca, consiga transportar a caravana.

Esta caravana encontra-se em fase de testes, sendo desconhecida a sua data de lançamento. Foto: Airstream

Este novo conceito foi apresentado no festival americano SXSW (South by Southwest, de cinema, música e tecnologia) e ainda se encontra em fase de testes, sendo desconhecida a sua data de lançamento, ou se este projeto será lançado ao mercado. Ainda não foram revelados os preços, mas será certamente acessível apenas a alguns fãs de campismo com maior poder financeiro.