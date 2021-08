Sabe de quem são os iates mais caros do mundo?

The Streets of Monaco

Streets of Monaco, projeto de Yacht Island Design Foto: Yacht Island Design

Podia ser uma ilha tropical mas não é. Ainda no processo de construção, o Streets of Monaco é talvez o mais espetacular iate da história e estima-se que custe no mínimo 800 mil milhões de dólares, cerca de 680 mil milhões de euros.

O mega-iate de 155 metros de comprimento terá um hotel, casino, diversos bares, campo de ténis, um circuito de fórmula 1, várias piscinas e um heliporto. No exterior, terá ainda uma praia.

O projecto pertence à empresa Yatch Island Design e irá ter capacidade para 16 hóspedes e uma tripulação de 70 pessoas.

Eclipse

Eclipse, de Roman Abramovich. Foto: Yacht Charter Fleet

Foi durante vários anos o iate mais caro do mundo e está avaliado em 800 milhões de euros.

Com 170 metros, está habilitado com um submarino, um sistema de defesa de mísseis, estabilizadores para dias mais turbulentos, três barcos e heliportos. Para além das piscinas e jacuzzis, tem ainda cinema, ginásio, sauna e discoteca, espaço mais do que suficiente para acomodar os 18 convidados. Pertence atualmente ao multimilionário russo-israelita Roman Abramovich.

History Supreme

History Supreme, projeto de Stuart Hughes Foto: stuarthughes.com

Este iate feito em ouro e platina demorou três anos a ser construída pelo designer Stuart Hughes e tem um valor estimado de cerca de dois mil e 400 milhões de euros.

Mede 30 metros de comprimento e pensa-se que pertence actualmente a Robert Kuok, o homem mais rico da Malásia. A decoração interior é tão extravagante como a exterior, desde o gigante aquário até à parede com ossos de Tiranossauro Rex.

Dubai

Dubai, de Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Foto: Yacht Charter Fleet

Avaliado em 350 milhões de euros, foi construído pela Blohm & Voss e Lürssen Yachts mas pertence a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos e Emir do Dubai.

Com os seus 163 metros e 12 suítes, cada uma com varanda privada, tem assim uma capacidade para hospedar 24 convidados. Tem cinema, jacuzzi, ginásio, solário, discoteca, terraço e spa - é impossível aborrecer-se aqui.

Destaque ainda para as escadas em caracol com degraus de vidro que mudam de cor a cada cada passo e para a piscina com mosaicos feitos à mão.

Octopus

Octopus, iate de pesquisa científica e de resgate Foto: Boat International

O Octopus, de 127 metros, foi construído em 2003 e já pertenceu a Paul Allen, cofundador da Microsoft.

Segundo o site do Dinheiro Vivo, está avaliado de 176,4 milhões de euros. A embarcação está equipada com 41 suítes e ainda uma piscina, dois heliportos no convés principal, dois submarinos, sala de cinema, um estúdio e um campo de basquetebol.

Atualmente, é utilizado para projectos de pesquisa científica e missões de resgate.