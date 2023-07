Este é possivelmente o maior prédio de escritórios do mundo

Surat Diamond Bourse (SBD) é o mais recente e maior edifício de escritórios na Índia que conseguiu superar o famoso Pentágono, conhecido pelos seus 600 mil metros quadrados. Equipado com 4.700 mil escritórios, 131 elevadores e ainda muitas lojas e restaurantes, este prédio de escritórios conta com aproximadamente 620 mil metros quadrados, tornando-se assim o maior do mundo. Construído com o objetivo de receber trabalhadores profissionais na área dos diamantes, incluindo lapidadores, polidores e comerciantes, este espera receber a partir de novembro, mais de 65 mil profissionais.

O Surat Diamond Bourse conta com 15 andares. Foto: Surat Diamond Bourse

Situado em Surat, a cidade onde são lapidados cerca de 90% de todos os diamantes do mundo, este projeto destaca-se não só pela sua dimensão, mas também pelo seu design moderno e ecológico (está equipado com pisos em mármore, com vários espaços verdes, painéis solares e também aquecimentos naturais). Segundo o consta no site oficial do SBD, "a sustentabilidade é um dos aspetos mais importantes além da estética".

O exterior está equipado com vários espaços verdes. Foto: Surat Diamond Bourse

De acordo com a CNN, o investimento desta construção foi de 32 bilhões de rupias, aproximadamente 347 milhões de euros e tem como principal objetivo conseguir desenvolver a Índia como um mercado mais moderno no que toca à exportação de diamantes e estimular este tão poderoso comércio de pedras preciosas. Citado pelo The Times Índia, Vallabh Lakhani, presidente do comité de construção deste prédio, afirmou que "noventa por cento dos diamantes do mundo são fabricados em Surat, mas para negociar, temos de ir para Mumbai. Nós precisamos de infraestruturas como um centro de comércio. Este é o maior do mundo e temos planeado, no futuro, continuar a crescer".

No interior podemos encontrar vários apontamentos em mármore. Foto: Surat Diamond Bourse

O edifício foi concebido pelo gabinete de arquitetura indiano Morphogenesis na sequência de um concurso internacional. A sua construção durou cerca de quatro anos, tendo havido alguns atrasos devido à pandemia.