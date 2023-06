Palácio Duques de Cadaval inaugura exposição de cerâmicas contemporânea

O palácio, onde está patente esta exposição única, em Évora. Foto: Palácio Duques de Cadaval Photos

Peça da artista portuguesa Joana Vasconcelos, também em exibição. Foto: Palácio Duques de Cadaval Photos

volta a abrir as portas para receber uma nova exposição:. O galeristaé o grande responsável por, tendo sido eledesta mostra. Nela, será possível conhecer o mundo vibrante e colorido de, uns já amplamente conhecidos e outros emergentes."Na escolha dos 35 artistas vimos um mundo totalmente diferente da cerâmica contemporânea., mostra não só uma criatividade vasta dos artistas desta arte, com", revelou Alexandra de Cadaval que, juntamente com a irmã, Diana de Cadaval, comissionou esta exposição a Pierre Passebon."A exposição foi uma ideia de Diana e Alexandra de Cadaval. Fiquei imediatamente entusiasmado e, para a construir,, especialista em cerâmica antiga e contemporânea, cuja galeria familiar dedicada a esta arte do fogo existe desde 1880; e, colecionadora e mecenas das artes, com quem trabalho ocasionalmente sobre este tema e se dedica à descoberta de novos talentos", explicou Pierre Passebon, curador de Obrigado à Terra.A cerâmica remete-nos sempre para a Terra, para as, as, através do uso das, dos, dase dos. Daí que o universo da cerâmica sejae nunca foi tão popular como hoje. Um reflexo pós-pandémico, que se liga com a urgência de nos reconectarmos ás origens. Esta exposição vem reiterar essa necessidade através deA par da exposição,também é sentir de perto aquela que é. Propriedade da família dos Duques de Cadaval desde a sua fundação, no século XIV, o paláciono coração da. Situado, o palácio é um exemplo singular no património arquitetónico do país, resultando da fusão dosA exposição estará patente no Palácio Duques de Cadaval, em Évora, de