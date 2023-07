Moinante Experience. Três dias de provas a Sul

A 25 de agosto, 1 e 8 de setembro, a cidade de Évora vai ser palco de uma experiência única para os amantes de vinho. Moinante Experience, um programa apresentado pela marca portugesa Mainova, é a ocasião certa para quem tem curiosidade sobre a marca de vinhos da jovem Bárbara Monteiro.

Vindimas da Mainova na Herdade Fonte Santa. Foto: Mainova

Cada um dos dias tem um programa que dura mais de 5 horas (entre as 22h30 e as 03h), e que inclui degustações e convívio na Herdade da Fonte Santa, uma propriedade familiar com 200 hectares, 20 deles ocupados com as vinhas. O programa tem início às 22h30 com um welcome drink e um kit de boas vindas, seguindo-se uma visita à adega por volta das 23h. Entre as 23h30 e a 00h os participantes irão descobrir como é feito todo o processo do vinho antes de chegar à garrafa numa visita noturna às vindimas. Às 1h será servida uma ceia acompanhada de uma degustação de vinhos Mainova. Das 2h às 3h terão oportunidade de ver as uvas a serem colhidas e processadas e ajudar no processo.

"Toda a vindima é manual e noturna, proporcionando assim um maior cuidado com as uvas e uma seleção mais criteriosa. A uva vai diretamente para a adega, onde o enchimento da prensa e cuba é feito por gravidade para preservar a qualidade das uvas e mosto" lê-se, na página da empresa, sobre este método de apanha.

"Os participantes irão descobrir como é feito todo o processo do vinho antes de chegar à garrafa" Foto: Mainova

Bárbara Monteiro é o rosto desta empresa portuguesa que começou a ser trabalhada em 2010 depois de o seu pai comprar a herdade onde hoje em dia são produzidos os vinhos. Preocupada com o meio ambiente, a Mainova caracteriza-se por ser sustentável. São usados materiais reciclados e recicláveis nas garrafas de vidro, nos rótulos e nas caixas de papel, protegendo assim o ambiente, e outra das suas produções é o azeite. Entre os vinhos existentes na Mainova, destacam-se o homónimo Mainova (branco e tinto), o Milmat Reserva ou o Moinante, nome do cão da herdade.

Mainova Tinto 2020, Milmat Tinto Reserva 2020, Moinante Encruzado 2020. Foto: D.R

Onde? Monte Herdade da Fonte Santa, Évora. Quando? A 25 de agosto, 1 e 8 de setembro. Preço? 120€ por pessoa. Reservas enoturismo@mainova.pt ou +351 910 732 526