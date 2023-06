24 Horas de Le Mans 2023, a edição do centenário

1923, as primeiras 24 Horas de Le Mans

Há 100 anos, o Automobile Club de l’Ouest, sediado em Le Mans, organizava uma corrida automóvel a sul da cidade: seria disputada ao longo de 24 horas, uma loucura para a altura, e destinava-se a promover o desenvolvimento tecnológico do Automóvel. A pista – se é que prosaicamente assim a podemos chamar – era, evidentemente, a rede viária existente. Só umas décadas mais tarde foi construído um circuito permanente (Bugatti, 1965), mas isso não impediu que se continuasse a utilizar parte das estradas nacionais e departamentais, situação que se mantém até à data. O perímetro total do circuito tem sofrido algumas alterações, com a introdução de chicanes para baixar o andamento dos carros, e mede atualmente 13.626 km, cerca de 85% dos quais percorridos com o acelerador a fundo, a médias por volta superiores aos 250 km/h e com velocidades instantâneas a ultrapassar os 340 à hora.

Caças da força aérea francesa minutos antes de uma partida. Foto: FIA WEC

Edição 100 ou edição do centenário?

De lá (1923) para cá, as 24 Horas de Le Mans apenas não se realizaram em 10 ocasiões: em 1936, devido ao período de tumultos sociais conhecido como a Frente Popular, e de 1940 a 48 (a II Guerra Mundial e o pós-guerra imediato). Este ano é, por isso, a 91ª edição, correspondente ao centenário da primeira prova. Da mesma forma (e a tradição, em Le Mans, é coisa bem defendida e preservada), junho é, maioritariamente, o mês das 24 Horas. Exceções: a prova inaugural (26 e 27 de maio de 1923); 1956 (julho, devido às obras que se seguiram ao trágico acidente do ano anterior); 1968 (setembro, devido ao Maio de 68); e 2020/21 (respetivamente setembro e agosto, devido à pandemia de COVID-19).

De 1923 para cá, as 24 Horas de Le Mans apenas não se realizaram em 10 ocasiões. Foto: FIA WEC

Recordistas de vitórias

Entre os pilotos, o dinamarquês Tom Kristensen (9 vitórias) é considerado "Mr. Le Mans". O belga Jacky Ickx triunfou 6 vezes, seguido do britânico Derek Bell, do alemão Frank Biela e do italiano Emanuele Pirro, todos com 5 vitórias. Entre as marcas, o ranking é liderado pela Porsche (19 triunfos), seguida da Audi (13) e da regressada – após 50 anos de afastamento – Ferrari (9).

Mais algumas estatísticas interessantes

Record da distância percorrida: 5410.713 km (Audi, 2010). Velocidade máxima: 407 km/h (1988, Roger Dorchy num WM-Peugeot). Maior diferença entre 1º e 2º: 349.808 km (1929, entre um Bentley e um Salmson). Menor diferença entre 1º e 2º: 20 metros (1966, entre dois Ford GT40). Vencedor mais jovem: Alexander Wurz (1996, aos 22 anos e 91 dias). Vencedor mais velho: Luigi Chinetti (1949, aos 47 anos e 343 dias). Mais vezes à partida: Henri Pescarolo (França, 33). Mais pole positions: Jacky Ickx (5). Volta mais rápida: 3’14"791 (2017, Kamui Kobayashi, Toyota).

O ranking de recordes é liderado pela Porsche (19 triunfos), seguida da Audi (13) e da regressada – após 50 anos de afastamento – Ferrari (9). Foto: FIA WEC

A Triple Crown, o que é?

Para os puristas, é o Grand Slam do desporto automóvel: conquistar as 24 Horas de Le Mans, as 500 Milhas de Indianapolis e o GP do Mónaco em F-1. Apenas um piloto conseguiu este feito: Graham Hill venceu em Le Mans (1972), na oval de Indianapolis (1966) e no Principado (em cinco ocasiões – 1963, 64, 65, 68 e 69), juntando a este notável palmarés a conquista do Mundial de Fórmula 1 em 1962 e 1968.

Drama na pista

A 11 de junho de 1955, faz no próximo domingo 68 anos, o Mercedes de Pierre Levegh saía de pista à entrada da reta da meta, saltava um talude e varria consigo os espectadores que assistiam à corrida. O chocante resultado foi de 84 mortes e esse acidente teve uma tal repercussão mundial que a Suíça ainda hoje proíbe competições automóveis no seu território.

Faz no próximo domingo 68 anos que o Mercedes de Pierre Levegh saía de pista à entrada da reta da meta, saltava um talude e varria consigo os espectadores que assistiam à corrida. Foto: FIA WEC

A partida: um traço inconfundível de Le Mans

Entre 1923 e 1969, a partida era feita com os carros estacionados em espinha, e com os pilotos de pé, frente a eles, do outro lado da pista. Agitada a bandeira tricolor da França, os pilotos corriam para os respetivos carros e arrancavam o mais rápido possível, frequentemente sem sequer apertarem o cinto de segurança. Em 1969, Jacky Ickx protestou contra o perigo deste tipo de partida, andando para o carro em vez de correr, e demorando o tempo necessário para colocar o cinto. Vinte e quatro horas depois, o piloto belga venceria a corrida, provando que a pressa caótica daquele tipo de partida não tinha razão de ser. Em 1970, a partida seria feita com os carros ainda em espinha, mas os pilotos já sentados ao volante, e desde 1971 utiliza-se a chamada "partida Indianapolis": em andamento, atrás de um safety car e com os carros em formação dois a dois.

Quais as categorias de carros em prova?

HYPERCAR: a junção de um motor de combustão interna com outro elétrico, alimentados por um sistema híbrido de última geração, fazem destes carros o topo da tecnologia das corridas de endurance.

Categoria Hypercar. Foto: FIA WEC

LMP2: a categoria de protótipos mais "pura" ainda em atividade. Châssis, motores atmosféricos e pneus iguais, custos controlados, compete depois a cada equipa preparar e afinar melhor a sua máquina para se sobrepor ao "vizinho" do lado.

Categoria LMP2. Foto: FIA WEC

LMGTE-Am: sobreviventes das duas classes de GT que competiam até finais da temporada passada, os GTE-Am são basicamente carros do ano anterior, preparados e operados com custos controlados. Constituem, juntamente com os LMP2, a porta de entrada para gentlemen drivers acederem às corridas de resistência, trazendo com eles os milhares de dólares sem os quais esta disciplina do desporto automóvel não conseguiria sobreviver.

Categoria LMGTE-Am. Foto: FIA WEC

Favoritos em 2023

Vencedora nos últimos cinco anos, a Toyota deve ser considerada a equipa a bater. Tem a experiência, o know-how e uma lista de pilotos muito experimentados e todos eles vencedores da prova em anos transatos. A recordista Porsche e a recém-regressada Ferrari – que competiu pela última vez em 1973 pela vitória à geral e não apenas na categoria GT – deverão constituir os principais adversários da equipa japonesa. E, para já, a equipa transalpina até começa com o pé direito, conquistando a pole position e monopolizando a primeira linha da grelha com os seus dois carros, o #50 (número adequado para o cinquentenário do regresso a Le Mans) e o #51. Mas Le Mans dura 24 horas e a pole position vale mais como ferramenta de marketing e comunicação e, vá lá, oportunidade de fugir à "molhada" da primeira curva na partida. A também regressada Peugeot deverá ficar-se pela luta contra as restantes equipas da categoria Hypercar, as americanas Cadillac e Glickenaus. Quanto à outsider Vanwall, será decerto uma vitória se conseguir chegar ao fim.

Vencedora nos últimos cinco anos, a Toyota deve ser considerada a equipa a bater. Foto: FIA WEC

Os portugueses em prova

António Félix da Costa é o único piloto português que pode lutar pela vitória à geral, já que irá pilotar um Porsche 963 da classe-rainha Hypercar. Já Filipe Albuquerque compete na classe LMP2 e as suas hipóteses de sucesso deverão limitar-se a essa extremamente competitiva categoria.

António Félix da Costa é o único piloto português que pode lutar pela vitória à geral, já que irá pilotar um Porsche 963 da classe-rainha Hypercar. Foto: FIA WEC

Como assistir

O melhor seria lá, in loco, para beber toda a atmosfera que faz desta prova um dos mais importantes eventos desportivos de todo o mundo. A experienciar pelo menos uma vez na vida. De resto, na impossibilidade de o fazer, o canal Eurosport tem um programa alongado de transmissões em direto. Já na rádio, os ingleses da Radio Le Mans dominam as ondas hertzianas, perdão, o online.