Tributo a Chico Buarque n'O Bom O Mau e O Vilão

Até ao fim do mês, O Bom O Mau e O Vilão recebe artistas de diversos estilos musicais prontos a animar a noite de quem por ali passa com um programa cheio. Afinal, este bar no Cais do Sodré, em Lisboa, é conhecido na zona pelas suas atuações de jazz às segundas-feiras e pelo ambiente descontraído.



Contudo, o grande momento apontado para estes dias é o Tributo a Chico Buarque, numa sessão de música ao vivo que acontecerá na última quarta-feira do mês, dia 28 de junho (das 22h às 2h). Um espetáculo a não perder para quem aprecia o trabalho do grande nome da música popular brasileira, mas também para aqueles que só procurem um serão entre amigos.

Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro em 1944. É um dos nomes mais conhecidos da música popular brasileira. Foto: D.R

Francisco Buarque de Hollanda nasceu a 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro, de um pai historiador e sociólogo, Sérgio Buarque, e de uma mãe pianista, Maria Alvim. A música esteve presente desde cedo em sua casa e com apenas 5 anos o cantor já demostrava interesse pela área. Foi no princípio da adolescência, ao lado das suas irmãs, que começou a compôr pequenas canções. Gravou o seu primeiro single em 1965 mas foi o tema A Banda que o levou à ribalta no ano seguinte. Para além da carreira musical, Chico Buarque destacou-se por ter sido um dos grandes opositores do regime militar brasileiro, munindo-se das canções que compunha para demonstrar a sua revolta.

A par do tributo esperam-se outros Dj sets, como o de Cosmic Cumbia, a 21, ou o de Julio Siette, a 23, e outras atuações ao vivo, uma programação que se estende até ao fim do mês.



Agenda de Junho - O Bom o Mau e o Vilão. Foto: @obomomaueovilao

Onde? Rua do Alecrim 21, Lisboa. Quando? De segunda a quinta-feira, das 19h às 02h; sextas e sábados das 19h às 03h.