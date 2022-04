Vila Vita Parc celebra aniversário com eventos únicos (ao longo de trinta semanas)

O Vila Vita Parc Resort & Spa, um dos melhores hotéis do mundo, celebra a 26 de abril o seu trigésimo aniversário e para a ocasião organizou diversos eventos para os seus hóspedes especiais. Esta celebração representa um marco muito importante para o resort algarvio que, desde 1992, se tornou um destino obrigatório para turistas dos quatro cantos do globo. Hoje, é uma atração para amantes de bem-estar, de gastronomia e de novas experiências.

Entre abril e novembro de 2022, estão planeadas trinta semanas recheadas de trinta eventos de luxo em diversas áreas. No que toca a gastronomia, está prevista uma série de jantares de fine dining e eventos temáticos culinários que contarão com a presença de chefes nacionais e internacionais, alguns deles galardoados com estrelas Michelin (Reach for the Stars, Bela France e Passionate about Algarve).

Restaurante Aladin Grill Foto: Vila Vita

Em lifestyle espera-lhe uma série de eventos relacionados com bares e a arte da mixologia no Vila Vita Club, bem como a inauguração da discoteca V Club e a festa de verão Summer Pink Pool Party.

Na área de wellness, o spa do hotel receberá diversos terapeutas convidados, palestrantes motivacionais e ex-jogadores de ténis mundialmente famosos. Por fim, relativamente à arte e cultura, espera-lhe o Art in the Parc no jardins e instalações do Vila Vita, com concertos de música, exposições artísticas e ofícios locais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vila Vita Parc Resort & Spa (@vilavitaparcresort)

As restantes atividades serão disponibilizadas mais perto das datas.