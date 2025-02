Villa centenária onde viveu Audrey Hepburn está à venda na Suíça

Se pensarmos na elegância e sofisticação de Audrey Hepburn, não é difícil imaginar que a sua casa de férias ficasse num sítio tão bonito como Lausanne, no Lago Genebra, na região de Vaud, na Suíça. É lá, rodeada de verdes e de arbustros cheios de flores, que se conserva praticamente intacta esta propriedade do século XVIII, que durante cerca de três décadas serviu de casa à estrela de Hollywood, entre 1963 e a sua morte, em 1993. Podia, lá está, ser o cenário campestre de um filme romântico, o que ainda pode vir a acontecer, mas nas mãos de outra família, já que está atualmente à venda na imobiliária Knight Frank (parceira da portuguesa Quintela + Penalva, desde 2021).

A villa La Paisible tem, no seu total, 21 divisões, incluindo 12 quartos e oito casas de banho. Uma particularidade: tem cinco lareiras que se distribuem pelas diferentes divisões. Foi totalmente remodelada em 2001, considerando a importância de manter o legado histórico da espaçosa propriedade. Ao todo, são cerca 1.000 metros quadrados distribuídos por três níveis.

Para fazer jus à sua originalidade campestre, os pisos são feitos em terracota e outros em parquet de carvalho. A villa tem cinco entradas, uma das quais dá acesso a um apartamento de serviço com dois quartos e uma cozinha totalmente equipada integrada na casa principal. Nos exteriores há um parque com mais de 16 mil metros quadrados, do qual fazem parte árvores centenárias, uma generosa piscina aquecida e ainda duas garagens e um parque de estacionamento. O preço está sob consulta.