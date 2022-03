Estas são as mansões de luxo de alguns dos oligarcas russos sancionados

Como consequência da invasão da Ucrânia, levada a cabo pela Rússia, diversos países e organizações criaram sanções para castigar Vladimir Putin, numa tentativa de acabar com a morte e devastação que varrem as ruas do país.

Uma dessas sanções passa por congelar todos os bens financeiros e patrimoniais que os multimilionários russos possuam no Reino Unido e outros países. Exemplo disto é Alisher Usmanov, um dos oligarcas mais ricos da Rússia, conhecido pelos negócios no setor de mineração. O magnata de 68 anos foi sancionado pela União Europeia, tornando-o um dos 16 multimilionários russos sancionados pela UE, EUA, Reino Unido, Suíça e Canadá.Segundo um comunicado de imprensa do Reino Unido, Usmanov tem as propriedades Sutton Place, em Surrey, e Beechwodd House, em Londres, totalmente congeladas, não podendo receber nenhum benefício financeiro através destas.

Eis algumas das luxuosas mansões dos oligarcas russos que foram sancionados:



Ingliston House

Ingliston House, de Petr Aven Foto: Homes of the Rich

Petr Aven tem 66 anos e é uma das figuras chegadas de Putin. Economista e político, dirigia o Alfa Bank, o maior banco do setor privado da Rússia, até ser sancionado pela União Europeia. Tem duas propriedades fora da Rússia, no Reino Unido e em Itália, estimadas no valor de 145 milhões de euros.

A Ingliston House, no Reino Unido, conta com dezoito quartos, ginásio, piscina de água salgada e um campo de golfe. Além disso, está devidamente protegida contra ataques do KGB e assaltos. Foram instalados portões eletrónicos topo de gama, uma casa de guarda com dois andares e um abrigo à prova de bombas. Aven é dono da propriedade através da empresa Servilia Properties Limited, sediada no Chipre, de acordo com registos britânicos e citado pelas Forbes.



Hamstone House, Reino Unido

Hamstone House, de Oleg Deripaska Foto: Beauchamp Estates

Oleg Deripaska foi sancionado pelos EUA, tendo diversas propriedades espalhadas pelo país, e também pelo Reino Unido. No total, contamos com um investimento de 90,75 milhões de euros.

As casas nos Estados Unidos incluem uma em Nova Iorque, com cinco andares, comprada através da Vesta Internacional LLC por 38,57 milhões de euros, segundo a Forbes. Tem ainda uma propriedade com três andares no West Village em Manhattan (comprada através da Lucina International LLC e avaliada em quatro milhões de euros) e uma mansão com sete quartos em Washington DC, adquirida através da Hestia Internacional LLC por 13,6 milhões de euros.

Além disso, é dono da Hamstone House no condomínio de luxo de Surrey, no Reino Unido - a mansão de cinco quartos esteve recentemente no mercado por 15,88 milhões de euros – e de uma residência de sete quartos com cinema, sauna e ginásio nos suburbios de Belgravia, em Londres. Pensa-se que terá sido adquirida através da Ravellot Limited, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens.



Athlone House

Athlone House, de Mikhail Fridman Foto: SSH Architects

Até agora, Mikhail Fridman foi apenas sancionado pela União Europeia, que congelou a sua propriedade londrina. Avaliada no valor de 90,75 milhões de euros, a Athlone House é uma mansão gótica da era vitoriana, situada ao lao de uma das casas de Usmanov. A mansão foi restaurada em 2016, quando Fridman a comprou por 81 milhões de euros. À planta original, foi acrescentada uma piscina subterrânea, uma sala de ioga e um observatório. De acordo com os registos britânicos, o oligarca é o proprietário absoluto da mansão.



Sutton Place

Sutton Place, de Alisher Usmanov Foto: House Histree

Alisher Usmanov é um dos multimilionários russos com sanções em mais de um país, neste caso referimo-nos aos EUA e ao Reino Unido ( e União Europeia). No total, estima-se que os seus terrenos valem cerca de 227 milhões de euros.

Em Londres, é proprietário da Beechwood House, construída no século XIX em Hampstead. Antigos donos incluem nomes como o rei Khalid da Arábia Saudita e o xeque Hamad bin Khalifa Al Thani do Qatar. Ainda na capital britânica, mas mais para o sul de Londres, em Surrey, tem a Sutton Place, uma mansão da era Tudor construída em 1525. Adquiriu o terreno através de duas empresas offshore registadas em Chipre, segundo a Forbes. Do património de Usmanov fazem ainda parte propriedades no Lago Tegernsee (Alemanha), em Lausanne (Suíça), no Mónaco e em Sardenha (Itália).