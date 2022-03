Mercearia STŌ , uma viagem gastronómica por Portugal sem sair de Lisboa

Lisboa ganhou um novo morador. Numa rua paralela às mais movimentadas da baixa da capital fica a STO, uma mistura entre mercearia de bairro e cafetaria, cuja missão principal é dar a conhecer o melhor que Portugal tem para dar - gastronomicamente falando, claro. Ao contrário do que acontece com as grandes superfícies comerciais, aqui, os pequenos produtores nacionais e respetivos produtos são tratados como reis, numa valorização da cultura e da história nacionais. No fundo, a ideia de Jorge Abreu e Cláudia Almeida, naturais do Brasil, amantes da tradição portuguesa e responsáveis pela Mercearia, era que existisse um local que servisse refeições ligeiras e que vendesse os produtos utilizados para preparar essas mesmas refeições.

A estrada até à abertura da STO não foi fácil. Durante um almoço de comer e chorar por mais, Jorge contou-nos tudo sobre o percurso. "Quando, em 2017, vim do Brasil para cá, eu já vinha com a ideia de montar algo na restauração e assim o fiz. Foi assim que conheci o chef Moisés [que faz a curadoria e assina a carta de refeições na Mercearia] e montámos juntos o negócio com um outro sócio", disse, referindo-se à abertura do Zazah, o seu primeiro restaurante em Lisboa.

Porém, a vida tinha outros planos para Jorge e Cláudia e, quando a pandemia rebentou, em 2020, viram-se sem trabalho. Sem nada a perder, pensaram: "porque é que a gente não monta um espaço com produtos típicos de Portugal, mas sem ser uma coisa para turistas? E aí surgiu o conceito do STO. A palavra é uma derivação de história, porque por trás de pequenos produtores, por trás dos produtos, há as tradições e a história. E o que a gente procura fazer aqui é passar experiência ao cliente, fazer da refeição um momento de experiência com a gastronomia e com o bom atendimento", divulgando alguns conteúdos dos pratos servidos.

Com tantos produtos regionais, como se escolhe? Primeiro têm de ter qualidade comprovada, têm de ser conscientes. "A gente valoriza muito os pequenos produtos porque sabemos a dificuldade que é dar a conhecer uma marca." Ter uma história para passar ao cliente é essencial. Há um pouco de tudo.



Quanto aos menus, das 9h às 12, o pequeno-almoço tem diversas opções de tostas, pastelaria, sumos e bebidas quentes. Entre o meio dia e as oito da noite servem-se tábuas de queijo, enchidos ou conservas, pratos ligeiros como salada de polvo ou espetadas, tostas e sandes. O menu conta ainda com salgados tradicionais portugueses disponíveis durante o dia inteiro.

Depois é encher o carrinho de delícias para levar para casa, como o pão de fermentação lenta da The Millstone Sourdough, os temperos caseiros Cisca Massala, o chá da Companhia Portugueza do Chá, as farinhas Paulino Horta, os queijos da Queijaria Machado, o Pudim do Abade, os chocolates Taucacau ou as compotas Quinta do Freixo. Nas bebidas, o foco está nos vinhos naturais e de intervenção mínima (Folias de Baco, Arribas Wine Company ou Adega do Vulcão), mas também há kombucha, gin, cerveja artesanal e licores, tudo com selo made in Portugal.

Onde: R. dos Fanqueiros 83, 1100-404 Lisboa.

Horários: De terça-feira a sábado, das 9h às 20h.