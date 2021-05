Desconfinar em modo luxo no Douro

Tem planos para abril? Se não tem, sugerimos que faça as malas e viaje cá dentro. Mais concretamente até ao Douro vinhateiro e às suas paisagens idílicas, onde encontrará, na Quinta do Vale Abrão, em Lamego, a morada do Six Senses Douro Valley.

Durante este último confinamento, com todas as restrições em vigor, a hotelaria voltou a estar condicionada. O Six Senses Douro Valley, que acaba de reabrir, renovou alguns dos seus espaços e sugere várias ideias para desconfinar com vista para a Natureza. Sempre no equilibrio perfeito entre o luxo e o bem-estar.

Six Senses Douro Valley

Entre as principais alterações, destaca-se o upgrade ao spa, uma das áreas mais importantes e bonitas do hotel. Foi acrescentado um jacuzzi a 38º, que promove a melhoria do fluxo sanguíneo e a diminuição da ansiedade e do stress, mas também, e num polo oposto de temperatura, uma piscina fria a 5º com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, sem esquecer o circuito de hidroterapia com pujantes jactos de água ou mesmo a cromoterapia com luzes LED e ainda a terapia de som aquático. Já a sala de fitness ganhou várias novidades tecnológicas.

Six Senses Douro Valley Foto: Six Senses Douro Valley

Na gastronomia, onde se privilegiam sempre os ingredientes e vinhos portugueses, destaca-se a inauguração do Fire Bar, que aposta numa cozinha de fogo orgânica e delicada, um regresso às raízes.

Six Senses Douro Valley Foto: Six Senses Douro Valley

A pensar em quem ainda não se sente confortável para viajar , o hotel criou uma nova opção: os certificados "Planeie Agora, Divirta-se Depois", com 20% de desconto e válidos para estadas nos próximos três anos.