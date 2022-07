Passeios de balão e provas de vinho. Belong Experience estreia-se no Carveiral

Um dia passado à volta da mesa, com boa comida e bom vinho, intercalado com visitas guiadas à horta. Assim se espera a primeira edição do Belong Experience, no Craveiral Farmhouse, que estará dividido em três grandes categorias: mercado, gastronomia e experiências.

Vista aérea de Carveiral Foto: Belong Experience

Na primeira, será possível descobrir inúmeras bancas de produtores, artesãos e empresários locais de diversas áreas, como artesanato, vinhos, gastronomia, enchidos e medronho.

O mercado terá uma varidade de bancas de produtores locais Foto: Belong Experience

No departamento da gastronomia, poderá provar iguarias de quatro chefs nacionais, feitos com produtos da horta do Craveiral e de produtores locais. Haverá ainda provas de vinhos e queijos do Alentejo ao longo do dia, bem como provas de kombuchas e cervejas artesanais. Os mais destemidos poderão embarcar num passeio de balão de ar quente e, para os mais pequenos, estão programadas horas de motocross em motas elétricas.

Passeio de balão de ar quente Foto: Belong Experience

Aberto ao público desde 2018, o Craveiral Farmhouse é a primeira materialização da visão, missão e valores da empresa Belong, cuja meta passa por ajudar as comunidades onde os seus projetos se inserem, regenerando a região com recurso à economia circular, experiências agrícolas, gastronómicas e de hospitalidade.

Onde? Craveiral Farmhouse. Quando? 4 de agosto, das 10h às 22h30. Bilhetes: €30, disponíveis aqui.