Pedro Cabrita Reis x Bordallo Pinheiro: uma edição dedicada aos peixes

A mais recente colaboração entre o renomado artista português Pedro Cabrita Reis e a centenária Fábrica Bordallo Pinheiro resulta na décima obra do projeto WWB - WorldWide Bordallianos (que explicamos adiante). Denominada "Um prato com peixes", esta peça é composta por uma amálgama de peixes dispostos aleatoriamente sobre um prato, destacando-se pela aplicação de um vidrado branco e pelo facto de Cabrita Reis utilizar os moldes originais de Raphael Bordallo Pinheiro. O artista recorre a uma técnica especial na disposição da figura principal, estabelecendo relações que reinterpretam de forma inovadora o legado do mestre ceramista.

Pedro Cabrita Reis Foto: DR

A WWB, como parte do segmento de arte contemporânea da Bordallo Pinheiro, destina-se a convidar nomes nacionais e internacionais a reinterpretar a cerâmica à luz de sua própria arte. Com este décimo lançamento, a colaboração entre Pedro Cabrita Reis e Bordallo Pinheiro reforça o compromisso com a criatividade, originalidade e tradição que marcam a história da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha desde 1884.

Nuno Barra, administrador da marca, afirma, num comunicado: "Trabalhar com uma referência da Arte, da Cultura e do pensamento filosófico que se estende além-fronteira, e que mostra ao mundo um Portugal contemporâneo, deixa-nos muito orgulhosos. E, claro, trabalhar com o Pedro é um desafio constante a todo e qualquer padrão de criatividade".

"Um prato com peixes" Foto: DR

Pedro Cabrita Reis, reconhecido internacionalmente, traz a sua perspectiva única à peça, evidenciando a abordagem filosófica e poética pensou para a mesma, "é uma imagem bonita e poética de uma espécie de vibração que nunca, jamais, desaparecerá, daquilo que é a vida que as pessoas têm entre si, a forma como se relacionam, a forma como se vêem. Estamos todos entalados dentro de um cesto, às cotoveladas às outras sardinhas parecidas connosco. Mas na verdade ainda estamos vivos!"

"A vida que as pessoas têm entre si, a forma como se relacionam, a forma como se vêem" Foto: DR

Cada peça é uma expressão única da liberdade criativa, já que o artista permitiu à Bordallo Pinheiro a disposição aleatória dos peixes no prato. Limitada a 135 exemplares, esta edição especial, à venda por €2,300, destaca-se não apenas pela sua singularidade, mas também pela habilidade do artista em desafiar padrões criativos preestabelecidos.