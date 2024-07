Olival. Nova coleção de loiça Bordallo Pinheiro

A coleção Olival nasceu de uma parceria entre a Bordallo Pinheiro e a marca de azeites Esporão Foto: DR

As ramagens de oliveira, com as suas folhas e azeitonas, são pintadas à mão Foto: DR

Foi preciso fazer moldes reais das azeitonas, folhas, ramos e troncos das oliveiras Foto: DR

Quem tem família no campo, principalmente em zonas de olival, sabe a importância que otinha, e tem, na economia familiar, nos momentos de convívio, mas também nas memórias da infância. Talvez se lembre de tentar trepar a uma oliveira perante os gritos de uma mãe assustada ou as admoestações de uma avó benevolente. Talvez se recorde de ver a família reunida para aE talvez pense nisso cada vez que prepara um pratinho com azeite, para podercomo era típico na província e, agora, fashion nas cidades – depois de anos a comer pão com micro-pacotes de manteiga, parece ter havido, nos últimos anos, uma justa e saudável rendição ao azeite.Se o azeite e as azeitonas lhe trazem boas recordações da infância, agora tem uma nova coleção de loiça que é o complemento perfeito para essa viagem ao passado. Chama-see nasceu de uma parceria com ae a marca de azeites Esporão, uma coleção que une que a produção de azeite com a tradição da– duas artes milenares na zona do Mediterrâneo.Olival inspira-se na oliveira, nas variedades autóctones da azeitona, como aa mais emblemática de Portugal e na paisagem alentejana , com as típicas paredes caiadas. Nas peças da coleção surgemsejam ramos, o tronco com as suas diferentes texturas ou azeitonas nos diversos tons de maturação – todas elas emEm comunicado, Ana Carrilho, oleóloga do Esporão, recordou odesta coleção de loiça: "Foi uma verdadeira colaboração, com moldes reais das azeitonas, folhas, ramos e troncos das nossas oliveiras, incluindo a nossa